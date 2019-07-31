Футбол
«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»Чемпионат 16:11
В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу «Челси».
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