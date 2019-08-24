Футбол
«Челси» одержал первую победу в АПЛ под руководством ЛэмпардаМатч ТВ вчера в 09:34
«Челси» обыграл «Норвич» в матче 3-го тура чемпионата Англии. В начале встречи Тэмми Абрахам вывел свою команду вперед после навеса Сесара Аспиликуэты с правого фланга. Несколько минут спустя Тодд Кантуэлл сравнял счет, замкнув прострел Теему Пукки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Челси» выиграл первый матч под руководством Лэмпарда в чемпионате Англии
Спорт-Экспрессвчера в 09:28
Дубль Абрахама и роскошные финты Баркли – в обзоре матча «Норвич Сити» – «Челси»
Чемпионатвчера в 11:17
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Гаджеты
В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10
Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.
Обновлено вчера в 00:33
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено вчера в 15:41
Футбол
«Бордо» обыграл «Дижон», «Анже» разгромил «Мец»
«Амьен» уступил «Нанту» со счетом 1:2. После этого тура «Анже» занял 4-ю строчку в турнирной таблице лиги 1, набрав 6 очков.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Медведев считает возможным переход на четырёхдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не «сию секунду».
Обновлено 23 августа в 08:25
Политика
Эксперт рассказал, как США могут лишиться мировой гегемонии
По словам эксперта, если США лишатся большей части мировой гегемонии, то они больше не смогут оказывать давление на Россию, Китай и Францию, что они пытаются делать сейчас.
Обновлено вчера в 22:02
Кино
Кит Харингтон может стать новым супергероем в киновселенной Marvel
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Как США управляли Украиной при Порошенко, рассказал депутат Рады
Депутат Рады Александр Онищенко рассказал, как Соединенные Штаты управляли Украиной при бывшем главе государства Петре Порошенко.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Культура
Оксимирон объявил об уходе из лейбла Booking Machine
Рэпер Оксимирон прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine, об этом он объявил со сцены во время выступления на Booking Machine Festival.
Обновлено вчера в 21:43
Авто
Эксперты оценили продажи бренда Jaguar Land Rover в России
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Армия Сирии освободила Хан-Шейхун и зачистила «Латминский котел»
У террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» не осталось простых путей для отступления из «Латаминского котла» после того, как военнослужащие окружили членов бандформирований.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Авто
По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста
В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.
Обновлено вчера в 06:01
Космос
«Роскосмос» разработал «броню» для спутников
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Наука
В Крыму нашли необычное захоронение сарматского младенца
Кости ребенка нашли под захоронением первых веков нашей эры с двумя скелетами.
Обновлено 23 августа в 06:28
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа".
Обновлено 23 августа в 07:59
Экономика
Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки
Ипотека шагает по стране Проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах России, однако прогрессируют они в 44 субъектах, говорится в исследовании.
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства
Харитонов нокаутировал Митриона на турнире Bellator 225
Российский боец Сергей Харитонов победил американца Мэтта Митриона в главном бое турнира Bellator 225, который состоялся 25 августа, в Бриджпорте (Коннектикут, США).
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Чувашии
В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено вчера в 12:58
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии
Обновлено вчера в 17:50
Кино
Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel
Обновлено вчера в 19:40