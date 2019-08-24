В составе «Челси» голами отметились Тэмми Абрахам и Мейсон Маунт. В «Норвич Сити» забитые мячи на свой счёт записали Тодд Кантуэлл и Теэму Пукки. Эта победа стала первой для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера лондонцев.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Единоборства Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Финансы Почему глава Банка Англии предложил отказаться от доллара Глава Банка Англии Марк Карни предложил отказаться от доллара в качестве резервной валюты и найти ему на замену новую электронную валюту.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.

Экономика Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика Туск предложил пригласить Украину на саммит G7 вместо России Пригласить Украину вместо России на следующую встречу G7 предложил глава Евросовета Дональд Туск на саммите «Семерки», сообщает 24 августа «Коммерсант».

Футбол Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“» Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.

Культура Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Происшествия В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Политика В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Футбол «Зенит» проиграл в гостях «Уфе» Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».

Гаджеты Облачная эволюция Android - OS Puffin OS Puffin – облачная эволюция Android создана CloudMosa и предназначена для бюджетных смартфонов с целью повышения их возможностей до уровня флагманов за счет внешних серверов.

Происшествия В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.

Музыка На ВДНХ прошло выступление участников фестиваля «Спасская башня» 24 августа в полдень тысячи людей стали зрителями необычного шоу: на ВДНХ состоялось торжественное шествие участников XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Футбол «Бавария» разгромила «Шальке», Левандовский оформил хет-трик Мюнхенская "Бавария" в гостях разгромила "Шальке" в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.

Общество В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман» Глава Государства отметил, что «новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижений истинных, непреходящих ценностей Ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона».

Гаджеты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.