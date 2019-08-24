В составе «Челси» голами отметились Тэмми Абрахам и Мейсон Маунт. В «Норвич Сити» забитые мячи на свой счёт записали Тодд Кантуэлл и Теэму Пукки. Эта победа стала первой для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера лондонцев.

Здоровье В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением Число россиян с диагнозом «ожирение» за последние пять лет выросло почти в полтора раза.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Автоспорт Даниил Квят: «Попадание в „Ред Булл“ не является моим приоритетом» Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал решение организаторов мероприятия Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste в Санкт-Петербурге отменить демонстрационные заезды, в которых гонщик должен был принять участие.

Шоу-бизнес Мария Комиссарова впервые взяла на пляж новорожденную дочку Историю сильной девушки Марии Комиссаровой знают многие спортсмены и не только.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Космос Самарская ракета «Союз» вывела на орбиту корабль с роботом «Федором» В четверг, 22 августа, с 6.38 мск. с космодрома Байконур, успешно стартовала ракета самарского производства "Союз 2.1а", с кораблем на котором находится робот "Федор".

Футбол «Динамо» в гостях обыграло «Тамбов» «Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги.

Политика Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".

Политика Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.

Кино В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.

Спорт Крылов и Волик завоевали серебро на ЧМ по гребле среди паралимпийцев Россиянин Леонид Крылов завоевал серебро на дистанции 200 метров в классе KL3 на чемпионате мира по гребле на параканоэ в Сегеде.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Кино В Сети появился трейлер нового телесериала о «Звездных войнах» Недавно поклонники смогли увидеть трейлер к телесериалу «Мандалорец». Проект объявлен эксклюзивом от стримингового сервиса Disney+.

Происшествия В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.

Политика Яковенко покинул пост посла России в Британии «24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Общество Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Баскетбол Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет Последний раз сборная США по баскетболу проигрывала в полуфинале чемпионата мира 2006 года команде Греции.

Футбол Глушенков не перейдет в «Верону» Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».

Хоккей Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия Демонтаж аварийно севшего в Подмосковье A321 завершился Демонтаж самолета Аirbus A321 "Уральских авиалиний", который 15 августа совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье, завершился.

Общество Более 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей Ранее работодатели рассказали, на что обращают внимание при проведении собеседования.

Общество Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.