Футбол

«Челси» одержал первую победу при ЛэмпардеRT на русском 09:49

В составе «Челси» голами отметились Тэмми Абрахам и Мейсон Маунт. В «Норвич Сити» забитые мячи на свой счёт записали Тодд Кантуэлл и Теэму Пукки. Эта победа стала первой для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера лондонцев.
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