Футбол
«Челси» одержал первую победу при ЛэмпардеRT на русском 09:49
В составе «Челси» голами отметились Тэмми Абрахам и Мейсон Маунт. В «Норвич Сити» забитые мячи на свой счёт записали Тодд Кантуэлл и Теэму Пукки. Эта победа стала первой для Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера лондонцев.
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В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
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Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
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Даниил Квят: «Попадание в „Ред Булл“ не является моим приоритетом»
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал решение организаторов мероприятия Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste в Санкт-Петербурге отменить демонстрационные заезды, в которых гонщик должен был принять участие.
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
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В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
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Обновлено 22 августа в 00:50
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«Динамо» в гостях обыграло «Тамбов»
«Динамо» одержало победу над «Тамбовом» в выездном матче седьмого тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 08:56
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Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
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Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии
По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.
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В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой
Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
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Спорт
Крылов и Волик завоевали серебро на ЧМ по гребле среди паралимпийцев
Россиянин Леонид Крылов завоевал серебро на дистанции 200 метров в классе KL3 на чемпионате мира по гребле на параканоэ в Сегеде.
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
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МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
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В Сети появился трейлер нового телесериала о «Звездных войнах»
Недавно поклонники смогли увидеть трейлер к телесериалу «Мандалорец». Проект объявлен эксклюзивом от стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Общество
Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть
Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.
Обновлено вчера в 17:43
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Зеленский создал интригу вокруг назначения на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатов на должность премьер-министра двое.
Обновлено в 10:03
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет
Последний раз сборная США по баскетболу проигрывала в полуфинале чемпионата мира 2006 года команде Греции.
Обновлено в 04:10
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Глушенков не перейдет в «Верону»
Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».
Обновлено в 08:40
Хоккей
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Демонтаж аварийно севшего в Подмосковье A321 завершился
Демонтаж самолета Аirbus A321 "Уральских авиалиний", который 15 августа совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье, завершился.
Обновлено в 09:50
Кино
Кит Харингтон присоединится к киновселенной Marvel
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Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Общество
Более 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей
Ранее работодатели рассказали, на что обращают внимание при проведении собеседования.
Обновлено в 03:30
Общество
Васильева рассказала, зачем нужна Казанская декларация Worldskills
Казанская декларация, которую предлагают принять для стран-участниц движения Worldskills, позволит выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования (СПО), заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
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