Футбол
«Челси» одержал первую победу при ЛэмпардеСпорт день за днем 13:14
Лондонский «Челси» в контрольном матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» 4:0. Встреча состоялась в Дублине. Первый гол состоялся на 14-й минуте – забил Мейсон Маунт. В середине встречи преимущество «аристократов» увеличил защитник Эмерсон.
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Футбол
Селюк: многие клубы позавидуют не бедному «Сочи»
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал прошедший матч 1 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" с московским "Спартаком" в интервью Sport24.
Обновлено в 20:42
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Политика
Немецкое СМИ назвало покупку С-400 Турцией «точкой невозврата»
Немецкое издание Welt 13 июля сообщило, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать «точкой невозврата».
Обновлено в 18:57
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе
Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Канаде
Обновлено в 15:19
Общество
Губернатор Роман Копин обсудил с руководством группы «Полиметалл» перспективы дальнейшего сотрудничества и участия компании в развитии Чаунского района
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и исполнительный директор группы «Полиметалл» Виталий Несис открыли на месторождении «Майское» новый вахтовый посёлок на 140 мест и спортзал.
Обновлено в 20:42
Происшествия
В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества
В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено в 20:56
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Реализация новых иномарок в России за первые шесть месяцев текущего года упала на 4 процента. Накануне был опубликован ТОП-10 бестселлеров.
Обновлено в 12:12
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Кино
Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении
Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос".
Обновлено в 18:20
Здоровье
«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале
Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35
Экономика
Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций
По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Политика
Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Происшествия
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Футбол
Кичин перешел в минское «Динамо»
Защитник Валерий Кичин подписал контракт с минским Динамо.
Обновлено в 12:32
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 получит 6-дюймовый экран и селфи-камеру на 32Мп
В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Названы лучшие упражнения для борьбы с депрессией
Медиками названы лучшие упражнения для борьбы с депрессией, которые нужно взять на вооружение всем, кто хочет достичь хорошего настроения и поправить здоровье.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05