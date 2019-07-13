Лондонский «Челси» в контрольном матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» 4:0. Встреча состоялась в Дублине. Первый гол состоялся на 14-й минуте – забил Мейсон Маунт. В середине встречи преимущество «аристократов» увеличил защитник Эмерсон.

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