Футбол

«Челси» одержал первую победу при ЛэмпардеСпорт день за днем 13:14

Лондонский «Челси» в контрольном матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» 4:0. Встреча состоялась в Дублине. Первый гол состоялся на 14-й минуте – забил Мейсон Маунт. В середине встречи преимущество «аристократов» увеличил защитник Эмерсон.
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Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ сделал еще один шаг вперед, но по-прежнему предстоит работать над физической формой»

Спорт-Экспресс20:59

Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси»

Sport24.ru11:07

Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси»

Sports.ru12:13

«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

Чемпионат11:46

«Челси» добыл первую победу под руководством Лэмпарда

Евро-футбол.ру11:05

Дубль Жиру помог «Челси» одержать первую победу под руководством Лэмпарда

Sportbox.RU10:57

Дубль Жиру помог «Челси» одержать первую победу под руководством Лэмпарда

Матч ТВ10:57
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Футбол

Селюк: многие клубы позавидуют не бедному «Сочи»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал прошедший матч 1 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" с московским "Спартаком" в интервью Sport24.
Обновлено в 20:42
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Политика

Немецкое СМИ назвало покупку С-400 Турцией «точкой невозврата»

Немецкое издание Welt 13 июля сообщило, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать «точкой невозврата».
Обновлено в 18:57
Политика

Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Пожар в банном комплексе в Ленинградской области ликвидирован

Обновлено в 17:47
Происшествия

Три человека погибли при крушении самолета в Канаде

Обновлено в 15:19
Общество

Губернатор Роман Копин обсудил с руководством группы «Полиметалл» перспективы дальнейшего сотрудничества и участия компании в развитии Чаунского района

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и исполнительный директор группы «Полиметалл» Виталий Несис открыли на месторождении «Майское» новый вахтовый посёлок на 140 мест и спортзал.
Обновлено в 20:42
Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено в 20:56
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Происшествия

В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Реализация новых иномарок в России за первые шесть месяцев текущего года упала на 4 процента. Накануне был опубликован ТОП-10 бестселлеров.
Обновлено в 12:12
Наука

Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте

В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Кино

Фильм Балагова «Дылда» удостоен премии на кинофестивале в Армении

Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стала обладателем "Серебряного абрикоса" на завершившемся в субботу в Армении международном кинофестивале "Золотой абрикос".
Обновлено в 18:20
Здоровье

«Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале

Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».
Обновлено в 06:35
Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести".
Обновлено в 20:15
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Политика

Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами

В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.
Обновлено в 18:51
Происшествия

В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи

Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Футбол

Кичин перешел в минское «Динамо»

Защитник Валерий Кичин подписал контракт с минским Динамо.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Обновлено в 16:32
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 получит 6-дюймовый экран и селфи-камеру на 32Мп

В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
Обновлено в 05:19
Здоровье

Названы лучшие упражнения для борьбы с депрессией

Медиками названы лучшие упражнения для борьбы с депрессией, которые нужно взять на вооружение всем, кто хочет достичь хорошего настроения и поправить здоровье.
Обновлено в 11:16
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В сезоне 1997/1998 он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступающий в английской Премьер-лиге. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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