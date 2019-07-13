Футбол
«Челси» одержал первую победу под руководством ЛэмпардаЧемпионат 11:46
Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дублине. Счёт на 14-й минуте открыл полузащитник Мейсон Маунт. В середине тайма преимущество лондонского клуба увеличил защитник Эмерсон.
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