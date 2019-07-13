Футбол

«Челси» одержал первую победу под руководством ЛэмпардаЧемпионат 11:46

Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дублине. Счёт на 14-й минуте открыл полузащитник Мейсон Маунт. В середине тайма преимущество лондонского клуба увеличил защитник Эмерсон.
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Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси»

Sport24.ru11:07

Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси»

Sports.ru12:13

«Челси» разгромил «Сент-Патрик’с»

Спорт-Экспресс11:21

«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

Чемпионат11:46

«Челси» добыл первую победу под руководством Лэмпарда

Евро-футбол.ру11:05

Дубль Жиру помог «Челси» одержать первую победу под руководством Лэмпарда

Матч ТВ10:57

Дубль Жиру помог «Челси» одержать первую победу под руководством Лэмпарда

Sportbox.RU10:57
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Политика

США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Футбол

«Спартак» вырвал победу у «Сочи»

Обновлено в 15:10
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Здоровье

Тарифы ОМС для Мурманской области могут пересмотреть

«Анализируем и правим диспропорцию финансирования системы здравоохранения - и тарифы ОМС, и систему распределения средств по больницам», - написал Андрей Чибис в Социальной сети.
Обновлено вчера в 12:40
Гаджеты

В сети появились изображения и технические характеристики Xiaomi Mi A3

На днях в интернете появилась очередная утечка о девайсе. Причем появились как изображения устройства, так и его технические характеристики.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»

Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Футбол

Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR

Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока

Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона, заявил в интервью телеканалу RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов

Обновлено в 02:41
Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче 1-го тура Премьер-Лиги

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу».
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

В рамках морского салона в Петербурге состоялась парусная регата

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге состоялось открытие девятого Международного военно-морского салона.
Обновлено в 13:26
Наука

Впервые опубликован снимок квантовой запутанности

Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
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Армия и оружие

Солдаты ВСУ избили своего командира из-за задержки денежной выплаты

Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Макрон объявил о создании военно-космического командования

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Серена Уильямс отказалась прекратить борьбу за равенство

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Политика

Чалый снял кандидатуру с выборов в заксобрание Севастополя

Политик Алексей Чалый, который во времена воссоединения Крыма с Россией был народным мэром Севастополя, снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание города.
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Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата

Обновлено в 13:20
Происшествия

Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром

По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
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Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана

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Недавние исследования американских учёных показали, что употребление витаминных комплексов и БАДов может серьёзно подорвать здоровье.
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По меньшей мере 26 человек погибли в результате теракта в отеле сомалийского города Кисмайо, расположенного в автономном штате Джубаленд.
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В сезоне 1997/1998 он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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