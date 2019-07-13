Футбол

«Челси» одержал первую победу под руководством ЛэмпардаЧемпионат 11:46

Лондонский «Челси» в товарищеском матче разгромил ирландский «Сент-Патрикс» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Дублине. Счёт на 14-й минуте открыл полузащитник Мейсон Маунт. В середине тайма преимущество лондонского клуба увеличил защитник Эмерсон.
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Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси»

Sport24.ru11:07

«Челси» добыл первую победу под руководством Лэмпарда

Евро-футбол.ру11:05

«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

Чемпионат11:46

«Челси» разгромил «Сент-Патрик’с»

Спорт-Экспресс11:21

Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси»

Sports.ru12:13

Дубль Жиру помог «Челси» одержать первую победу под руководством Лэмпарда

Матч ТВ10:57

Дубль Жиру помог «Челси» одержать первую победу под руководством Лэмпарда

Sportbox.RU10:57
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Технологии

В работе «Билайн» произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Политика

Нейросеть превратила Путина и Трампа в одного человека

3D-художник Александр Курт (Alexander Court) объединил Дональда Трампа и Владимира Путина в одного человека с помощью нейросетей.
Обновлено в 11:24
Футбол

Спартак — Сочи 1:0

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение об эпизоде с неназначенным пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».
Обновлено в 13:11
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:42
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Общество

Москвичей предупредили о ночном тумане

Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
Обновлено в 11:07
Наука

Ученые обнаружили новый гормон, который отвечает за контроль памяти

Нейробиологи из Университета Южной Калифорнии (США) выяснили, что пептидный гормон грелин, известный как «гормон голода», способен оказывать влияние еще и на память.
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Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Урал» добился победы над «Уфой»

Обновлено в 11:33
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Политика

Зеленский прибыл на границу с Крымом

Обновлено в 13:52
Политика

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Космос

Китай выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»

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13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
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Игры

Dr. Mario World заработала больше 100 тысяч долларов за первые три дня

Dr. Mario World вышла в App Store и Google Play 10 июля 2019 года и за первые три дня заработала больше 100 тысяч долларов на внутриигровых покупках.
Обновлено в 02:42
Экономика

Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Футбол

Объявлены составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч первого тура РПЛ

"Ростов" и "Оренбург" опубликовали стартовые составы на матч первого тура чемпионата России.
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Российская гимнастка завоевала золото на Универсиаде

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с обручем на Универсиаде в Неаполе (Италия).
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Гаджеты

Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
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Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Происшествия

Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии

Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
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Экономика

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Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В сезоне 1997/1998 он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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