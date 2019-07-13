Футбол
«Челси» одержал первую победу под руководством ЛэмпардаГазета.Ru 11:52
В составе победителей дубль оформил Оливье Жиру, также отличились Мейсон Маунт и Эмерсон. "Челси" одержал первую победу под руководством бывшей полузащитника клуба Фрэнка Лэмпарда. Ранее специалист прокомментировал свой первый матч в роли главного тренера "Челси".
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Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).
Обновлено в 08:57
Экономика
Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
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Авто
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Южный циклон принесет в Москву ливни и потепление
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