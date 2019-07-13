Футбол

«Челси» одержал первую победу под руководством ЛэмпардаГазета.Ru 11:52

В составе победителей дубль оформил Оливье Жиру, также отличились Мейсон Маунт и Эмерсон. "Челси" одержал первую победу под руководством бывшей полузащитника клуба Фрэнка Лэмпарда. Ранее специалист прокомментировал свой первый матч в роли главного тренера "Челси".
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Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси»

Sport24.ru11:07

«Челси» одержал первую победу под руководством Лэмпарда

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Дубль Жиру помог «Челси» одержать первую победу под руководством Лэмпарда

Sportbox.RU10:57

Лэмпард одержал первую победу на посту главного тренера «Челси»

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«Челси» добыл первую победу под руководством Лэмпарда

Евро-футбол.ру11:05

Дубль Жиру помог «Челси» одержать первую победу под руководством Лэмпарда

Матч ТВ10:57

«Челси» разгромил «Сент-Патрик’с»

Спорт-Экспресс11:21
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Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
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Общество

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Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

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Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
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Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

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Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Российские гимнастки выиграли золото Универсиады в упражнении с мячами

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе, победив в соревновании с пятью мячами.
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Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
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Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В сезоне 1997/1998 он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
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