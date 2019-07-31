Английский "Челси" обыграл австрийский "Ред Булл Зальцбруг" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу английской команды. В составе победителей дубль оформил Кристиан Пулишич, также отличились Росс Баркли, Педро Родригес, Миши Батшуайи.

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