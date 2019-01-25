Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти и вышел в финал Кубка лигиРИА Новости 17:11

Челси — Тоттенхэм
2 – 1
4 : 2 по пенальти
Кубок английской лиги, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
27′
33′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
Эден Азар
39′
51′
Фернандо Льоренте
Жоржиньо
53′
Н'Голо Канте
56′
Сесар Аспиликуэта
66′
68′
Фернандо Льоренте
Лукас Моура
73′
Мусса Сиссоко
Педро Родригес
Виллиан
76′
80′
Мусса Сиссоко
Давинсон Санчес Мина
Росс Баркли
Матео Ковачич
81′
П
Лондонский "Челси" нанес поражение "Тоттенхэму" в дерби и по сумме двух матчей вышел в финал Кубка английской лиги. Основное время ответной полуфинальной встречи, состоявшейся на "Стэмфорд Бридж", завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
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