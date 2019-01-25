Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лигиВести.Ru вчера в 16:55
Кубок английской лиги, Полуфинал, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
|27′
|33′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
Эден Азар
|39′
|51′
Фернандо Льоренте
Жоржиньо
|53′
Н'Голо Канте
|56′
Сесар Аспиликуэта
|66′
|68′
Фернандо Льоренте
Лукас Моура
|73′
Мусса Сиссоко
Педро Родригес
Виллиан
|76′
|80′
Мусса Сиссоко
Давинсон Санчес Мина
Росс Баркли
Матео Ковачич
|81′
|П
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
22
Виллиан
18
Жиру
10
Азар
22
Гассанига
24
Орье
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
6
Санчес
15
Дайер
23
Эриксен
8
Уинкс
11
Ламела
27
Моура
Тоттенхэм
Расстановка 4‑4‑2
На стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялась ответная игра полуфинального противостояния Кубка английской лиги между лондонскими клубами "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Для выявления победителя понадобилось провести серию пенальти, которая вывела в финал турнира команду Маурицио Сарри.
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«Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии 26 января 2019 года
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