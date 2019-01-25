Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лигиВести.Ru 16:55

Челси — Тоттенхэм
2 – 1
4 : 2 по пенальти
Кубок английской лиги, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
27′
33′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
Эден Азар
39′
51′
Фернандо Льоренте
Жоржиньо
53′
Н'Голо Канте
56′
Сесар Аспиликуэта
66′
68′
Фернандо Льоренте
Лукас Моура
73′
Мусса Сиссоко
Педро Родригес
Виллиан
76′
80′
Мусса Сиссоко
Давинсон Санчес Мина
Росс Баркли
Матео Ковачич
81′
П
На стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялась ответная игра полуфинального противостояния Кубка английской лиги между лондонскими клубами "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Для выявления победителя понадобилось провести серию пенальти, которая вывела в финал турнира команду Маурицио Сарри.
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