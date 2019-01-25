Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лигиВести.Ru 16:55
Кубок английской лиги, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
|27′
|33′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
Эден Азар
|39′
|51′
Фернандо Льоренте
Жоржиньо
|53′
Н'Голо Канте
|56′
Сесар Аспиликуэта
|66′
|68′
Фернандо Льоренте
Лукас Моура
|73′
Мусса Сиссоко
Педро Родригес
Виллиан
|76′
|80′
Мусса Сиссоко
Давинсон Санчес Мина
Росс Баркли
Матео Ковачич
|81′
|П
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
22
Виллиан
18
Жиру
10
Азар
22
Гассанига
24
Орье
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
6
Санчес
15
Дайер
23
Эриксен
8
Уинкс
11
Ламела
27
Моура
Тоттенхэм
Расстановка 4‑4‑2
На стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялась ответная игра полуфинального противостояния Кубка английской лиги между лондонскими клубами "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Для выявления победителя понадобилось провести серию пенальти, которая вывела в финал турнира команду Маурицио Сарри.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Футбол
«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером
Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.
Обновлено в 14:14
Футбол
Венгер может стать спортивным директором ПСЖ
Руководство клуба недовольно работой Антеро Энрике и может заменить его на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Обновлено в 15:33
Футбол
Копа Америка-2019: определены составы групп
24 января в Рио-де-Жанейро состоялась жеребьевка Кубка Америки-2019.
Обновлено в 19:54
Футбол
В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания
Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ.
Обновлено в 18:28
Футбол
«Лех» договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова
Обновлено в 10:36
Футбол
Сборная Японии стала первым полуфиналистом Кубка Азии
Сборная Японии не без труда сломила сопротивление команды Вьетнама в матче финала Кубка Азии. Япония стала первым полуфиналистом турнира.
Обновлено в 09:54
Футбол
Роналду может лишиться государственных наград Португалии
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград у себя на родине.
Обновлено в 16:13
Футбол
В Дохе за шиворот: клубы РПЛ продолжают выявлять сильнейшего в Катаре
Четыре российские команды продолжают борьбу за звание сильнейшей в рамках «Фонбет Кубка Матч Премьер».
Обновлено в 16:00
Футбол
Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»
Напомним, Стураро уже выступал за "Дженоа" до 2015 года, после чего перешел в "Ювентус". Official: Stefano Sturaro moves to Genoa on loan.
Обновлено в 20:37
Футбол
РФС дисквалифицировал игрока на четыре года за допинг
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) подтвердил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировать на четыре года за применение запрещенных веществ 39-летнего защитника команды «Псков-747» из ПФЛ, третьего по силе дивизиона страны, Ивана Ершова.
Обновлено в 13:12
Футбол
Агуэро, Игуаин и Отаменди призывают продолжить поиски Салы
Аргентинские футболисты Серхио Агуэро, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити») и Гонсало Игуаин («Челси») через «Твиттер» призывают полицию возобновить поиски пропавшего соотечественника и форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.
Обновлено в 19:13
Футбол
«Зенит» договорился с «Шахтером» о переходе защитника Ракицкого
Полузащитник футбольной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий вскоре станет игроком питерского "Зенита".
Обновлено в 06:59
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов с наибольшими доходами
Петербургский «Зенит» занял 25-е место в списке команд с наибольшими доходами по итогам сезона.
Обновлено в 05:45
Футбол
«Кристал Пэлас» объявил о переходе вратаря «Сан-Паулу»
Вратарь «Сан-Паулу» Лукас Перри продолжит карьеру в Англии. 21-летний футболист подписал контракт с «Кристал Пэлас».
Обновлено в 14:43
Футбол
«Зенит» выложил ролик со штрафными Паредеса после сообщений СМИ о трансфере
Петербургский футбольный клуб "Зенит" опубликовал видео со штрафными ударами Леандро Паредеса со сборов в Катаре после сообщений СМИ о готовящемся трансфере аргентинского полузащитника.
Обновлено в 12:58