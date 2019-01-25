«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лигиВести.Ru 16:55

На стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялась ответная игра полуфинального противостояния Кубка английской лиги между лондонскими клубами "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Для выявления победителя понадобилось провести серию пенальти, которая вывела в финал турнира команду Маурицио Сарри.

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги

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