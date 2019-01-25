Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лигиВести.Ru 16:55

Челси — Тоттенхэм
2 – 1
4 : 2 по пенальти
Кубок английской лиги, Полуфинал, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
27′
33′
Бен Дэвис
Дэнни Роуз
Эден Азар
39′
51′
Фернандо Льоренте
Жоржиньо
53′
Н'Голо Канте
56′
Сесар Аспиликуэта
66′
68′
Фернандо Льоренте
Лукас Моура
73′
Мусса Сиссоко
Педро Родригес
Виллиан
76′
80′
Мусса Сиссоко
Давинсон Санчес Мина
Росс Баркли
Матео Ковачич
81′
П
На стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялась ответная игра полуфинального противостояния Кубка английской лиги между лондонскими клубами "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Для выявления победителя понадобилось провести серию пенальти, которая вывела в финал турнира команду Маурицио Сарри.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» повторил рекорд «Арсенала» и «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги

Sport24.ru19:45

«Челси» по пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги

Советский спорт16:53

«Челси» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в Кубке английской лиги, в серии пенальти завоевав путевку в финал

Матч ТВ16:51

«Челси» вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв «Тоттенхэм»

Спорт-Экспресс16:51

Почеттино: с «Челси» моя команда играла очень хорошо, горжусь ей

Чемпионат18:50

«Челси» в серии пенальти вышел в финал Кубка лиги

LiveSport.ru16:57

«Тоттенхэм» проиграл 8 из 10 последних серий пенальти

Sports.ru19:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Футбол

«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером

Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.
Обновлено в 14:14
Футбол

Венгер может стать спортивным директором ПСЖ

Руководство клуба недовольно работой Антеро Энрике и может заменить его на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Обновлено в 15:33
Футбол

Копа Америка-2019: определены составы групп

24 января в Рио-де-Жанейро состоялась жеребьевка Кубка Америки-2019.
Обновлено в 19:54
Футбол

В честь Салы матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания

Матчи 24-го тура английской Премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, сообщает пресс-служба АПЛ.
Обновлено в 18:28
Футбол

«Лех» договорился с ЦСКА об аренде Жамалетдинова

Обновлено в 10:36
Футбол

Сборная Японии стала первым полуфиналистом Кубка Азии

Сборная Японии не без труда сломила сопротивление команды Вьетнама в матче финала Кубка Азии. Япония стала первым полуфиналистом турнира.
Обновлено в 09:54
Футбол

Роналду может лишиться государственных наград Португалии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград у себя на родине.
Обновлено в 16:13
Футбол

В Дохе за шиворот: клубы РПЛ продолжают выявлять сильнейшего в Катаре

Четыре российские команды продолжают борьбу за звание сильнейшей в рамках «Фонбет Кубка Матч Премьер».
Обновлено в 16:00
Футбол

Стураро перешел из «Ювентуса» в «Дженоа»

Напомним, Стураро уже выступал за "Дженоа" до 2015 года, после чего перешел в "Ювентус". Official: Stefano Sturaro moves to Genoa on loan.
Обновлено в 20:37
Футбол

РФС дисквалифицировал игрока на четыре года за допинг

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) подтвердил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировать на четыре года за применение запрещенных веществ 39-летнего защитника команды «Псков-747» из ПФЛ, третьего по силе дивизиона страны, Ивана Ершова.
Обновлено в 13:12
Футбол

Агуэро, Игуаин и Отаменди призывают продолжить поиски Салы

Аргентинские футболисты Серхио Агуэро, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити») и Гонсало Игуаин («Челси») через «Твиттер» призывают полицию возобновить поиски пропавшего соотечественника и форварда «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.
Обновлено в 19:13
Футбол

«Зенит» договорился с «Шахтером» о переходе защитника Ракицкого

Полузащитник футбольной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий вскоре станет игроком питерского "Зенита".
Обновлено в 06:59
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 клубов с наибольшими доходами

Петербургский «Зенит» занял 25-е место в списке команд с наибольшими доходами по итогам сезона.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Кристал Пэлас» объявил о переходе вратаря «Сан-Паулу»

Вратарь «Сан-Паулу» Лукас Перри продолжит карьеру в Англии. 21-летний футболист подписал контракт с «Кристал Пэлас».
Обновлено в 14:43
Футбол

«Зенит» выложил ролик со штрафными Паредеса после сообщений СМИ о трансфере

Петербургский футбольный клуб "Зенит" опубликовал видео со штрафными ударами Леандро Паредеса со сборов в Катаре после сообщений СМИ о готовящемся трансфере аргентинского полузащитника.
Обновлено в 12:58
ещё по теме
Главное