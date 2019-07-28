«Челси» в товарищеском матче одержал победу над «Редингом». Встреча порадовала болельщиков обилием голов. Команда Фрэнка Лэмпарда победила со счетом 4:3.

«Челси» обыграл «Рединг» в матче с семью голами

Происшествия Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.

Автоспорт Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Армия и оружие ПНС обвинило армию Хафтара в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в нанесении авиаудара по полевому госпиталю в Триполи, заявив, что его жертвами стали пять врачей.

Происшествия У больницы, куда госпитализировали Алексея Навального, задержали корреспондента Дождя Алексея Навального госпитализировали утром 28 июля из спецприемника в клиническую больницу имени В.В. Виноградова.

Армия и оружие Израиль испытал ракеты на Аляске Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.

Происшествия ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.

Футбол Виктор Гончаренко: по-другому играть с «Локомотивом» не могли В матч третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА на поле "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" (1:0). Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Политика В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна Высший судебный совет Армении приостановил полномочия судьи Давида Григоряна, освободившего ранее из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщили в воскресенье РИА Новости в судебном департаменте республики.

Общество В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.

Политика Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Политика В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Происшествия Врач Навального назвала причиной его госпитализации воздействие «неопределенных химических веществ» Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».

Политика В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова.

Спорт Сборная РФ стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта Российская сборная заняла третье место в медальном зачете по итогам ЧМ по водным видам спорта, который состоялся в Кванджу.

Армия и оружие В Петербурге завершился главный военно-морской парад Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.

Футбол Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.

Наука Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.