Футбол
«Челси» обыграл «Рединг» в матче с семью голамиSport24.ru 12:11
«Челси» в товарищеском матче одержал победу над «Редингом». Встреча порадовала болельщиков обилием голов. Команда Фрэнка Лэмпарда победила со счетом 4:3.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Обновлено в 16:01
Происшествия
Подростков задержали за двойное убийство в Подмосковье
Двух несовершеннолетних задержали по подозрению в совершении двойного убийства в городе Талдоме Московской области.
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Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Армия и оружие
ПНС обвинило армию Хафтара в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара в нанесении авиаудара по полевому госпиталю в Триполи, заявив, что его жертвами стали пять врачей.
Обновлено в 15:50
Происшествия
У больницы, куда госпитализировали Алексея Навального, задержали корреспондента Дождя
Алексея Навального госпитализировали утром 28 июля из спецприемника в клиническую больницу имени В.В. Виноградова.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие
Израиль испытал ракеты на Аляске
Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Число жертв нападения боевиков в Нигерии выросло до 65
Обновлено в 15:03
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Футбол
Виктор Гончаренко: по-другому играть с «Локомотивом» не могли
В матч третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА на поле "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" (1:0). Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
Обновлено в 16:35
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено в 13:12
Политика
В Армении приостановили полномочия судьи, освободившего Кочаряна
Высший судебный совет Армении приостановил полномочия судьи Давида Григоряна, освободившего ранее из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщили в воскресенье РИА Новости в судебном департаменте республики.
Обновлено в 13:31
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Политика
Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией
В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 16:17
Происшествия
Врач Навального назвала причиной его госпитализации воздействие «неопределенных химических веществ»
Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».
Обновлено в 15:05
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова.
Обновлено в 16:09
Спорт
Сборная РФ стала третьей в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта
Российская сборная заняла третье место в медальном зачете по итогам ЧМ по водным видам спорта, который состоялся в Кванджу.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
В Петербурге завершился главный военно-морской парад
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Голая, в кружевных подвязках: подробности убийства блогерши, которую положили в чемодан
В убийстве подозревается ее бойфренд, который успел покинуть Россию.
Обновлено в 11:13
Наука
Показаны разрушительные последствия глобальной катастрофы
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
Игорь Корнеев: «Дивеев – суперприобретение ЦСКА. Может стать вторым Игнашевичем»
В принципе, в предыдущих встречах "Локо" показывал, что может забивать в подобных ситуациях. Однако в целом, ЦСКА закономерно взял три очка.
Обновлено в 16:00
Религия
Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси
Обновлено в 03:17