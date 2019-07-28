Футбол

«Челси» обыграл «Рединг» в матче с семью голамиSport24.ru 12:11

«Челси» в товарищеском матче одержал победу над «Редингом». Встреча порадовала болельщиков обилием голов. Команда Фрэнка Лэмпарда победила со счетом 4:3.
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«Челси» «перестрелял» «Рединг» в товарищеском матче

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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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