«Челси» в товарищеском матче одержал победу над «Редингом». Встреча порадовала болельщиков обилием голов. Команда Фрэнка Лэмпарда победила со счетом 4:3.

«Челси» обыграл «Рединг» в матче с семью голами

Политика В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».

Политика Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.

Армия и оружие Корветы проекта «Стерегущий» получат «трехглазые» радары Отмечается то, что вместо вращающегося антенного блока, корвета проекта «Стерегущий» будут оснащены тремя стационарными приемо-передающими устройствами.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.

Футбол Комличенко помог «Болеславу» одержать вторую победу в сезоне Млада-Болеслав одержал вторую победу в чемпионате. Еще в одном матче клуб уступил Богемиансу.

Армия и оружие Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.

Автоспорт Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.

Происшествия В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Политика В Петербурге завершился главный парад в честь Дня ВМФ В Санкт-Петербурге в присутствии верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина завершился главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

Происшествия В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Экономика Счетная палата признала провал пенсионной системы в России Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.

Авто В России корпоративные продажи автомобилей растут четвертый год подряд Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год подряд.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.

Политика Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми» Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".

Армия и оружие Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Армия и оружие Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.

Происшествия ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке» Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о молодой женщине, подозреваемой в совершении серии ограблений банков на восточном побережье страны.