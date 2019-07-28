Футбол
«Челси» обыграл «Рединг» в матче с семью голамиSport24.ru 12:11
«Челси» в товарищеском матче одержал победу над «Редингом». Встреча порадовала болельщиков обилием голов. Команда Фрэнка Лэмпарда победила со счетом 4:3.
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Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено в 06:22
Политика
Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным
Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Корветы проекта «Стерегущий» получат «трехглазые» радары
Отмечается то, что вместо вращающегося антенного блока, корвета проекта «Стерегущий» будут оснащены тремя стационарными приемо-передающими устройствами.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Футбол
Комличенко помог «Болеславу» одержать вторую победу в сезоне
Млада-Болеслав одержал вторую победу в чемпионате. Еще в одном матче клуб уступил Богемиансу.
Обновлено в 12:30
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0 (2-й тайм)
Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 13:16
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч за Суперкубок Украины
Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Динамо» (Киев) — «Шахтёр».
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Политика
В Петербурге завершился главный парад в честь Дня ВМФ
В Санкт-Петербурге в присутствии верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина завершился главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Авто
В России корпоративные продажи автомобилей растут четвертый год подряд
Как отмечают аналитики, корпоративные продажи новых машин в России растут уже четвертый год подряд.
Обновлено в 01:16
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям
Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
Обновлено 25 июля в 06:24
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о молодой женщине, подозреваемой в совершении серии ограблений банков на восточном побережье страны.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Навальный госпитализирован из спецприемника
Утром 28 июля политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника с диагнозом «острая аллергическая реакция».
Обновлено в 10:34