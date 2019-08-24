Футбол

«Челси» обыграл «Норвич», одержав первую победу при ЛэмпардеBookmaker-ratings.ru 09:35

В поединке 3-го тура английской Премьер-Лиги «Челси» в гостях выиграл у «Норвича». Синие отпраздновали победу со счетом 3:2. В составе лондонского клуба дубль оформил Тэмми Абрахам, еще один гол забил Мэйсон Маунт. У хозяев поля отличились Тодд Кантвелл и Теэму Пукки.
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