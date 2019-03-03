Футбол
«Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голам Игуаина и ЖоржиньюСпорт-Экспресс 11:16
|20′
Гонсало Игуаин
Калум Чемберс
|22′
Калум Чемберс
|28′
|31′
Жоржиньо
Кевин Макдоналд
|51′
|61′
Жоржиньо
Кевин Макдоналд
Андре Замбо-Ангисса
|62′
|68′
Жоржиньо
Матео Ковачич
Райан Бабел
Флойд Айите
|71′
|74′
Эден Азар
Педро Родригес
|78′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
Том Кэрни
Лусиано Вьетто
|80′
|37%
|Владение мячом
|63%
|80%
|Процент точных передач
|91%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|8
|11
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Фулхэм
Расстановка 4‑5‑1
25
Рико
4
Одои
16
Нордтвейт
13
Рим
23
Брайен
11
Айите
5
Чемберс
19
Вьетто
29
Замбо-Ангисса
3
Сессеньон
9
Митрович
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
27
Кристенсен
33
Палмьери
7
Канте
17
Ковачич
12
Лофтус-Чик
22
Виллиан
9
Игуаин
11
Педро
Челси
Расстановка 4‑3‑3
"Челси" победил "Фулхэм" в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:1). Голами в составе "синих" отметились форвард Гонсало Игуаин и хавбек Жоржинью. "Челси" набрал 56 очков и остался на 6-м месте в турнирной таблице. "Фулхэм" с 19 баллами занимает 19-ю строчку.
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