Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матчеREGNUM 08:41
Лондонский «Челси» одержал победу над «Барселоной» в товарищеском матче. Встреча прошла в Сайтаме (Япония) и завершилась со счётом 2:1. В составе «Челси» голы забили Тэмми Абрахам и полузащитник Росс Баркли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Происшествия
СК завел дело после трагедии в палаточном лагере под Хабаровском
Обновлено вчера в 16:05
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Политика
Путин поручил сократить количество тетрадей в школах
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны сократить использование рабочих тетрадей учениками школ.
Обновлено в 07:42
Экономика
Россиян оставят без платежных терминалов
В середине июля был принят закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную ККТ в платежных терминалах.
Обновлено в 05:23
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет
Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Культура
Петербуржцы стали победителями грантового конкурса на форуме «Таврида»
На закрытии девятой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, сообщил портал МИА МИР.
Обновлено 21 июля в 04:00
Политика
ЦИК Украины обновил данные об итогах выборов в Раду
Обе политические силы преодолели 5-процентный барьер Отмечается, что если после обработки 100% бюллетеней «Слуга народа» не потеряет сложившегося преимущества, президент Украины впервые в истории страны сформирует правительство без коалиции.
Обновлено вчера в 18:55
Кино
Умер актер «бондианы» Дэвид Хедисон
Хедисон стал первым актером "бондианы", сыгравшим эту роль более чем в одном фильме. (Далее это достижение повторил Джеффри Райт в 2006 и 2008 годах).
Обновлено в 04:56
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Авто
Названы самые угоняемые в России модели автомобилей
Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:11
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Здоровье
Двух волгоградских медиков признали лучшими на всероссийском конкурсе
Эндокринолог Елена Машкова оказалась лучшей в номинации «За создание нового направления в медицине», а завотделением Сергей Прохватилов занял второе место в номинации «Лучший акушер-гинеколог».
Обновлено в 05:44
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели
Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 08:13
Политика
Пушков оценил избрание Джонсона премьером Британии
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на избрание бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона лидером Консервативной партии, подчеркнув, что при его премьерстве расставание Соединенного Королевства с Европейским союзом неизбежно.
Обновлено в 08:55
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Российский певец Юрий Лоза обрушился с критикой на знаменитую американскую группу Metallica, исполнившую на своем концерте в Москве песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено в 08:18
Общество
Совфед одобрил закон о наказании для россиян, мешающих работе врачей
Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил пакет законов о наказании для граждан за воспрепятствование деятельности медицинских работников, предусматривающих в том числе ужесточение санкций за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.
Обновлено в 08:13
Политика
В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду
Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:01
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Совфед ответил на слова Помпео о нарушении РФ международных договоров
Сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные соглашения.
Обновлено в 03:34
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено вчера в 02:58