Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:28
Лондонский "Челси" обыграл "Барселону" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в японской Сайтаме, завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. В составе победителей отличились Тэмми Абрахам и Росс Баркли.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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