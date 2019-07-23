Лондонский "Челси" обыграл "Барселону" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в японской Сайтаме, завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. В составе победителей отличились Тэмми Абрахам и Росс Баркли.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Политика Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Происшествия В Хабаровском крае объявят траур по погибшим на пожаре в лагере Трехдневный траур по погибшим в результате пожара в палаточном лагере объявят в Хабаровском крае в среду, 24 июля.

Авто Назван срок, за который в России можно накопить на новый автомобиль Аналитики «Автостата» решили подсчитать, сколько времени потребуется среднестатисчтическому россиянину с такой заработной платой, чтобы накопить на новый автомобиль.

Политика Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.

Технологии В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Гаджеты WhatsApp появился на кнопочных телефонах с KaiOS Стоит отметить, что ранее WhatsApp на KaiOS был доступен только в Индии, но теперь мессенджер стал доступен по всему миру.

Космос Рогозин: робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Политика Одиночные пикеты ожидаются сегодня у здания Государственной думы На акцию выйдут противники законопроекта о поправках в Градостроительный кодекс. Сами они называют его «законом об изъятии жилья».

Спорт Таймазов — о лишении золота ОИ: МОК политизирует олимпийское движение Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали ОИ-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума за I квартал Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.

Здоровье Доктор Беленков развеял самые популярные мифы о дешевых лекарствах Доктор Юрий Беленков развеял распространенные у россиян мифы, которые касаются недорогих лекарственных средств.

Армия и оружие Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.

Футбол «Динамо» собирается купить форварда из Танзании Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Общество Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля "Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью Снимок поражает не только красивой девушкой в кадре, но и прекрасным пейзажем.

Экономика Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.

Экономика Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.