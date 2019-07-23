Футбол

«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:28

Лондонский "Челси" обыграл "Барселону" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в японской Сайтаме, завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. В составе победителей отличились Тэмми Абрахам и Росс Баркли.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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