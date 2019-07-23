Английский «Челси» одержал победу над испанской «Барселоной» в контрольном футбольном матче. Встреча прошла в японской Сайтаме и завершилась со счётом 2:1. В составе лондонцев отличились Тэмми Абрахам и Росс Баркли на 34-й и 81-й минутах.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86 Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.

Общество В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.

Происшествия Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.

Общество Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.

Политика Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.

Политика Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.

Экономика МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п.— до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.

Кино Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.

Политика Зеленский назначил Алексея Данилова на пост замглавы СНБО «Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Политика Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.

Единоборства Промоутер соперника боксера Дадашева выразил соболезнования его родным Представители Субриэля Матиаса выразили свои соболезнования родным и близким россиянина Максима Дадашева, который получил тяжелую травму в бою с их спортсменом и впоследствии скончался в больнице в США.

Происшествия Власти Пензенской области заявили о возвращении цыган в Чемодановку Цыгане, покинувшие села Чемодановка и Лопатки, приезжают назад, заявила РБК пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

Происшествия В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Футбол Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пропустит около двух недель из-за повреждения, полученного во время матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Футбол «Зенит» объявил о переходе вратаря Васютина Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с российским голкипером норвежского «Сарпсборга» Александром Васютиным.

Общество Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Энергетика Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5% В августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем.

Футбол Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.