Футбол

«Челси» обыграл «Барселону» в контрольном матчеRT на русском 10:23

Английский «Челси» одержал победу над испанской «Барселоной» в контрольном футбольном матче. Встреча прошла в японской Сайтаме и завершилась со счётом 2:1. В составе лондонцев отличились Тэмми Абрахам и Росс Баркли на 34-й и 81-й минутах.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Челси» обыграл «Барселону», Гризманна заменили в перерыве матча

Нева Спорт08:37

Под номером Коутиньо в «Барселоне» сыграл нападающий второй команды клуба Перес

Sport24.ru08:56

Гризманн дебютирует за «Барселону» в матче с «Челси»

Советский спорт05:33

«Челси» обыграл «Барселону» в дебютном матче Гризманна

LiveSport.ru08:24

Дебют Гризманна получился тусклым. «Барселона» проиграла «Челси»

Спорт-Экспресс09:10

Гризманн — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Челси»

Чемпионат06:02

«Барселона» проиграла в первом матче с де Йонгом и Гризманном

Матч ТВ08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:08, Вашингтон
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

Обновлено в 06:40
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:51
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 05:34
Общество

Путин поручил вернуть отдельным категориям россиян надбавки к пенсии

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину вернуть право на надбавку к пенсии для отдельных категорий работников на селе, стаж которых превышает 30 лет.
Обновлено в 09:57
Политика

Лавров рассказал о попытках США «оторвать» Грузию от России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о попытке западных стран, во главе которых стоит США, отделить Грузию от России.
Обновлено в 14:37
Политика

Президент Болгарии наложил вето на закупку истребителей США

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на заключение сделки по приобретению у США истребителей F-35, сообщает Болгарское национальное радио.
Обновлено в 12:10
Футбол

Буффон, Игуаин, де Лигт и Рабьо спели перед игроками «Ювентуса»

Обновлено в 14:52
Экономика

МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году

Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п.— до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.
Обновлено в 12:14
Общество

Госдума одобрила проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе

Обновлено в 09:46
Кино

Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего

Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Политика

Зеленский назначил Алексея Данилова на пост замглавы СНБО

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
Обновлено в 15:44
Политика

Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Единоборства

Промоутер соперника боксера Дадашева выразил соболезнования его родным

Представители Субриэля Матиаса выразили свои соболезнования родным и близким россиянина Максима Дадашева, который получил тяжелую травму в бою с их спортсменом и впоследствии скончался в больнице в США.
Обновлено в 15:31
Политика

МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга

Обновлено в 15:45
Происшествия

Власти Пензенской области заявили о возвращении цыган в Чемодановку

Цыгане, покинувшие села Чемодановка и Лопатки, приезжают назад, заявила РБК пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Южная Корея пригрозила России жесткими мерами

Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Футбол

Ещенко пропустит около двух недель из-за травмы

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пропустит около двух недель из-за повреждения, полученного во время матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в Telegram.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Спорт

МОК лишил Артура Таймазова золота ОИ-2012 из-за допинга

Обновлено в 14:13
Футбол

«Зенит» объявил о переходе вратаря Васютина

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с российским голкипером норвежского «Сарпсборга» Александром Васютиным.
Обновлено в 14:44
Общество

Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой

Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Энергетика

Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5%

В августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем.
Обновлено в 09:38
Футбол

Пляжный футбол. Россия разгромила Молдавию в отборе на чемпионат мира

В матче отборочного турнира чемпионата мира по пляжному футболу 2019 года сборная России в "Лужниках" разгромила национальную команду Молдавии, забив восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Федор Земсков, дубль – Борис Никоноров и Дмитрий Шишин, а также по разу отличились Артур Папоротный и Алексей Макаров.
Обновлено в 15:40
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное