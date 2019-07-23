Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в контрольном матчеRT на русском 10:23
Английский «Челси» одержал победу над испанской «Барселоной» в контрольном футбольном матче. Встреча прошла в японской Сайтаме и завершилась со счётом 2:1. В составе лондонцев отличились Тэмми Абрахам и Росс Баркли на 34-й и 81-й минутах.
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Происшествия
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Происшествия
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
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Общество
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Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
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Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5%
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Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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