Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги ЕвропыREGNUM вчера в 05:48
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
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Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара Су-34
Обновлено в 04:36
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолёт Ми-8
На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Украина изменит армейские звания в соответствии со стандартами НАТО
Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий реформу званий в армии в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом
На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Сергей Карабасов подал в отставку
Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Обновлено в 02:13
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Общество
В российской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
В Пензенской области родителей выпускников возмутило отсутствие дверей в туалетах во время сдачи школьниками ЕГЭ, пишет Российская газета.
Обновлено 28 мая в 11:45
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский: Порошенко препятствовал работе Антикоррупционного бюро с западными партнерами
"Из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины [Петра Порошенко] и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - сказано в сообщении.
Обновлено в 04:17
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено вчера в 13:39
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено 28 мая в 14:05
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Здоровье
Минздрав предложил держать россиян под алкоконтролем
Чиновники хотят учитывать количество нелегальных напитков, которые попали в употребление граждан во время их отпусков, а также сколько они выпивают в отпуске за рубежом.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено вчера в 06:59
Спорт
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой
В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.
Обновлено в 04:11
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Московских следователей заподозрили в получении 20 миллионов рублей
Источник «Ленты.ру» уточняет, что задержаны два адвоката, которые взяли у обвиняемых по уголовному делу о преступлениях в таможенной сфере 20 миллионов рублей якобы для передачи в качестве взятки руководителям Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.
Обновлено в 05:53
Космос
На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду
Обновлено в 00:31
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35