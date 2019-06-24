Футбол
«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часовЧемпионат 03:08
Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов. Как сообщает talkSPORT, в ближайшие два дня лондонцы закроют вопрос о компенсации с «Дерби Каунти» за Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, после чего подтвердят назначение специалиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:41, Вашингтон
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
На «Армии-2019» впервые покажут экспериментальное оружие 1960-1980-х годов
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в ходе форума "Армия-2019" представит экспозицию своих экспериментальных разработок в сфере стрелкового оружия, ранее не демонстрировавшихся широкой публике, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 04:51
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Около 30 км новых дорог построят в Москве до конца года
До конца года в эксплуатацию будет введено еще около 30 км, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика
Россия назвала условие сохранения транзита газа через Украину
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:25
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой решили, что певица беременна
Ролик Бузова подписала хэштегом «берименя», что ввело многих невнимательных поклонников певицы в заблуждение.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
На авиасалоне МАКС-2019 представят три самолета МС-21-300
Обновлено 21 июня в 05:50
Происшествия
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Общество
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Обновлено в 00:20
Общество
Васильева анонсировала снижение отчётной нагрузки на школьных учителей
Для школьных учителей в России хотят оставить четыре отчётных документа — рабочую программу по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник, заявила министр просвещения Ольга Васильева, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 04:56
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Баскетбол
Баскетболист «Химок» Зубков перешёл в «Зенит»
Санкт-Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе форварда Андрея Зубкова из подмосковных «Химок».
Обновлено в 04:31
Футбол
Роналду выложил фото с величайшим баскетболистом всех времен
Обновлено в 04:08
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
Киргизский Бакай Банк купил местную «дочку» казахстанского БТА Банка
Из сообщения казахстанского БТА Банка следует, что он перестал быть акционером одноименного киргизского банка 12 июня.
Обновлено в 05:11