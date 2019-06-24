Футбол

«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часовЧемпионат 03:08

Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов. Как сообщает talkSPORT, в ближайшие два дня лондонцы закроют вопрос о компенсации с «Дерби Каунти» за Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, после чего подтвердят назначение специалиста.
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«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов

Чемпионат03:08

СМИ: «Челси» в течение 48 часов объявит о назначении Лэмпарда

Матч ТВ04:10

Источник: о назначении Лэмпарда в «Челси» объявят в течение двух дней

Sport24.ru00:37

СМИ: «Челси» в течение 48 часов объявит о назначении Лэмпарда

Sportbox.RU04:10

Лэмпард возглавит «Челси» в течение двух дней

Советский спорт01:18

Лэмпард возглавит «Челси» в течение 48 часов, сообщают СМИ

Газета.Ru01:37

СМИ: В течение 48 часов Лэмпард возглавит «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 22:03
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
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Фрэнк Лэмпард
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