Футбол
«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часовЧемпионат 03:08
Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов. Как сообщает talkSPORT, в ближайшие два дня лондонцы закроют вопрос о компенсации с «Дерби Каунти» за Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, после чего подтвердят назначение специалиста.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Общество
Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым
Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Маркл обошла Миддлтон по числу драгоценностей
По данным Daily Mail, Меган Маркл владеет 91 ювелирным украшением: семь ожерелий, 23 браслета, 26 колец, 35 пар сережек.
Обновлено в 08:15
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 22:42
Гаджеты
OPPO не выпустит смартфон с подэкранной камерой в 2019 году
Компания Xiaomi, как и OPPO, не планирует выпуск смартфонов, оснащенных подэкранной камерой, до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 10:07
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры в Россию
Авиасообщение между Россией и Египтом было отменено после катастрофы 31 октября 2015 года на Синайском полуострове.
Обновлено в 07:41
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Общество
Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам единого государственного экзамена, сообщает в понедельник департамент информационной политики региона.
Обновлено в 09:29
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Intel показала на видео свою первую видеокарту
О первой видеокарте от Intel не раз появлялись слухи, но они сразу опровергались.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Девочка не имеет официальной прописки, поэтому ее не принимают ни в одно дошкольное образовательное заведение Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:00
Авто
Озвучены цены на обновленный седан Cadillac CT6 для России
Обновленный седан Cadillac CT6 предложат в России в двух комплектациях (Sport и Platinum) по цене от 4 850 000 и 5 690 000 рублей соответственно.
Обновлено в 01:09
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию
Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41