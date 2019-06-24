«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часовЧемпионат 03:08

Фрэнк Лэмпард официально займёт должность главного тренера «Челси» в ближайшие 48 часов. Как сообщает talkSPORT, в ближайшие два дня лондонцы закроют вопрос о компенсации с «Дерби Каунти» за Лэмпарда и его ассистента Джоди Морриса, после чего подтвердят назначение специалиста.

«Челси» объявит о назначении Лэмпарда в ближайшие 48 часов

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