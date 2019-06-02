Футбол

«Челси» объявил об уходе КэйхиллаСпорт-Экспресс 06:51

"Челси" на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Гэри Кэйхилла . 33-летний англичанин покинет клуб в статусе свободного агента.
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«Челси» объявил об уходе Кэйхилла

Спорт-Экспресс06:51

«Челси» прощается с Кэхиллом

Газета.Ru08:43

«Челси» официально подтвердил уход Кэйхилла из команды

Советский спорт08:33

Защитник Гари Кэхилл покинул «Челси»

Чемпионат09:07

«Челси» объявил об уходе ветерана-защитника

Sport.ru09:29

Кэхилл официально покинул «Челси». У него 8 трофеев за 7 лет

Бомбардир.ру06:54

«Челси» объявил об уходе Кэйхилла

Sports.ru06:31
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Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

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Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85

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Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
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Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
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На сообщения о пропаже останков детей Николая II отреагировали в РПЦ

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Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
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В Госдуме предложили уволить Сердюкова

Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
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На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
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«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии»

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В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
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Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

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Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
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Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам

По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.
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В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ

Обновлено в 08:16
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Выявлены причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Недосып нарушает выработку гормона и повышает риск развития рака кожи.
Обновлено в 01:50
Гаджеты

В Китае сокращают производство смартфонов Huawei

Базирующийся на территории Китая завод Foxconn сокращает производство смартфонов под брендом Huawei.
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В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

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Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов

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Гари Кэхилл
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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