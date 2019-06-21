Футбол
«Челси» объявил о возвращении ЧехаСоветский спорт 07:53
Бывший голкипер Челси Петр Чех вернулся в клуб на должность технического и футбольного консультанта, сообщает официальный сайт синих.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.
Обновлено в 05:45
Спорт
Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые
Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолет
Обновлено в 07:59
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном
Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Транспорт
ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару
Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Путешествия
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:15
Общество
В Госдуму внесен законопроект о выплатах «детям войны»
Обновлено в 16:54 Ещё один законопроект о «детях войны»на рассмотрение Госдумы сегодня внесли депутаты от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым.
Обновлено в 07:23
Экономика
Заводы Ford в России продадут на торгах
Обновлено в 07:57
Футбол
«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт
По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 20:35
Автоспорт
Мекис: У Ferrari есть доказательства невиновности Феттеля
Сегодня на трассе Поль-Рикар рассматривается запрос Ferrari на пересмотр решения стюардов Гран При Канады, оштрафовавших Себастьяна Феттеля.
Обновлено в 08:39
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Футбол
Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного
Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
Обновлено в 08:12
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Космос
Пуск «Протона-М» перенесли из-за выявленного замечания
Запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая должна доставить на орбиту новый космический телескоп «Спектр-РГ», перенесли на резервную дату, сообщила государственная корпорация «Роскосмос» в Twitter 21 июня.
Обновлено в 01:53