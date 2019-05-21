Футбол

«Челси» объявил о продлении контракта с ЖируБомбардир.ру 07:58

«Челси» продлил контракт с нападающим Оливье Жиру. Соглашение рассчитано до июня 2020 года.
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«Челси» продлил контракт с Жиру на сезон-2019/20

Чемпионат07:20

«Челси» продлил контракт с Жиру на один год (видео)

Советский спорт07:27

«Челси» продлил контракт с Жиру на один год

Матч ТВ07:26

«Челси» объявил о подписании нового контракта с Жиру

Евро-футбол.ру07:26

«Челси» продлил контракт с Жиру на один год

Sportbox.RU07:26

Марина Грановская надеется, что Жиру поможет «Челси» выиграть кубок Лиги Европы

Спорт-Экспресс07:28

«Челси» объявил о продлении контракта с Жиру

Бомбардир.ру07:58
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Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Футбол

Генич и Поленов прокомментируют финал Кубка России

«Матч ТВ» в прямом эфире покажет финал Кубка России. Матч «Локомотив» – «Урал», который пройдет в Самаре, состоится 22 мая.
Обновлено в 06:58
Автоспорт

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет

Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:08
Игры

Epic Games Store блокирует аккаунты жадных геймеров

Онлайн-магазин игр Epic Games Store будет блокировать аккаунты за слишком частые покупки. Об этом 21 мая сообщил портал Kotaku.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Хоккей

СКА подписал контракт с шведским защитником Бенгтссоном

СКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с шведским защитником Лукасом Бенгтссоном. Соглашение рассчитано на два года.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Футбол

Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Политика

Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Кино

Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Экономика

ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru

Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав

Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.
Обновлено в 08:00
Культура

В доме певицы Ареты Франклин нашли три завещания

В Детройте в доме певицы Ареты Франклин, скончавшейся в 2018 году, обнаружили три завещания, составленных при жизни.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский подписал первый указ после инаугурации

Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Политика

Принят закон об электронном голосовании

В рамках Единого дня голосования 8 сентября в столице планируется еще один эксперимент - закон о нем также принят Госдумой.
Обновлено в 08:05
Космос

Уфологи заметили загадочные космодромы на Юпитере

Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.
Обновлено вчера в 03:46
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено в 08:59
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Религия

Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Политика

В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа

В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Транспорт

В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

США готовятся ввести санкции против «Северного потока-2»

США все же введут санкции в отношении "Северного потока - 2". Это подтвердил министр энергетики Соединенных Штатов, выступая в Киеве.
Обновлено в 06:11
Игры

PlayStation Productions работает над сериалом по мотивам Twisted Metal

С другой стороны, Sony пока что рассказала только об одном проекте PlayStation Productions, тогда как по данным СМИ, студия уже запустила в разработку сразу несколько проектов.
Обновлено в 09:08
Энергетика

Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть

«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде

Обновлено в 04:38
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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