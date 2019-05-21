Футбол
«Челси» объявил о продлении контракта с ЖируБомбардир.ру 07:58
«Челси» продлил контракт с нападающим Оливье Жиру. Соглашение рассчитано до июня 2020 года.
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Футбол
Генич и Поленов прокомментируют финал Кубка России
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет финал Кубка России. Матч «Локомотив» – «Урал», который пройдет в Самаре, состоится 22 мая.
Обновлено в 06:58
Автоспорт
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет
Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:08
Игры
Epic Games Store блокирует аккаунты жадных геймеров
Онлайн-магазин игр Epic Games Store будет блокировать аккаунты за слишком частые покупки. Об этом 21 мая сообщил портал Kotaku.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Хоккей
СКА подписал контракт с шведским защитником Бенгтссоном
СКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с шведским защитником Лукасом Бенгтссоном. Соглашение рассчитано на два года.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Футбол
Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Политика
Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.
Обновлено в 05:40
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Кино
Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Экономика
ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru
Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав
Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.
Обновлено в 08:00
Культура
В доме певицы Ареты Франклин нашли три завещания
В Детройте в доме певицы Ареты Франклин, скончавшейся в 2018 году, обнаружили три завещания, составленных при жизни.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский подписал первый указ после инаугурации
Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Политика
Принят закон об электронном голосовании
В рамках Единого дня голосования 8 сентября в столице планируется еще один эксперимент - закон о нем также принят Госдумой.
Обновлено в 08:05
Космос
Уфологи заметили загадочные космодромы на Юпитере
Специалисты в области уфологии обнаружили загадочные космодромы на Юпитере после изучения новых фотографий газового гиганта, которые были сделаны аппаратами NASA.
Обновлено вчера в 03:46
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено в 08:59
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Религия
Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Политика
В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа
В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
США готовятся ввести санкции против «Северного потока-2»
США все же введут санкции в отношении "Северного потока - 2". Это подтвердил министр энергетики Соединенных Штатов, выступая в Киеве.
Обновлено в 06:11
Игры
PlayStation Productions работает над сериалом по мотивам Twisted Metal
С другой стороны, Sony пока что рассказала только об одном проекте PlayStation Productions, тогда как по данным СМИ, студия уже запустила в разработку сразу несколько проектов.
Обновлено в 09:08
Энергетика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47