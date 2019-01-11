Лондонский футбольный клуб "Челси" на своем сайте объявил о переходе полузащитника Сеска Фабрегаса в "Монако". Фабрегас выступал за "Челси" с 2014 года и с тех пор выиграл с лондонской командой два чемпионата Англии и Кубок страны. Всего за "Челси" полузащитник провел 198 матчей и забил 22 мяча.

«Челси» объявил о переходе Фабрегаса в «Монако»

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