Футбол

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон»
Soccer.ru
вчера в 16:38

В матче 21-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Саутгемптоном". У "синих" теперь 44 очка и четвертое место, а "святые" набирают 16 баллов и остаются в зоне вылета. Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж".
Soccer.ruвчера в 16:38

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«Челси» и «Саутгемптон» голов не забили

REGNUMвчера в 16:38

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон» в домашнем матче чемпионата Англии

Чемпионатвчера в 16:38

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон»

Soccer.ruвчера в 16:38

«Челси» и «Саутгемптон» обошлись без голов

Евро-футбол.рувчера в 16:39
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:30
Футбол

Беллами обвиняют в ксенофобии и запугивании игрока академии «Кардиффа»

Главного тренера молодежной команды «Кардиффа» (U-18) Крэйга Беллами обвинили в запугивании и ксенофобии по отношению к футболисту команды.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

Харри Кейн: «Тоттенхэм» хотел бы, чтобы «Ман Сити» обыграл «Ливерпуль»

Обновлено в 02:10
Футбол

«Ливерпуль» хочет продлить контракт со Старриджем

По информации Daily Mail, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп очень высоко оценивает качество игры форварда, а руководство клуба не хочет отпускать Старриджа в другую команду бесплатно.
Обновлено в 05:46
Футбол

Альфаро возглавил «Бока Хуниорс»

Обновлено в 05:49
Футбол

Сарри: до вторника ничего не знал о трансфере Пулишича

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что до последнего момента не знал о намерении своего клуба приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.
Обновлено в 02:09
Футбол

«Тоттенхэм» увеличит оклад Кристиана Эриксена

Обновлено в 06:13
Футбол

«Анжи» планирует провести сборы в Кисловодске и Турции

"Планируем провести два сбора - с 15 по 30 января в Кисловодске и с 5 по 20 февраля в Турции", - сказал Танцюра по телефону.
Обновлено в 05:32
Футбол

«Наполи» возобновил интерес к Зинченко

По информации Corriere dello Sport, «Наполи» возобновил интерес к Зинченко. Спортивному директору многое нравится в игре украинца и сейчас.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Реал» арендовал 18-летнего форварда

Мадридский "Реал" взял в аренду 18-летнего нападающего "Мелильи" Мохамеда Миззиана с правом выкупа по окончании нынешнего сезона, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Футбол

«Борнмут» и «Уотфорд» забили четыре гола на двоих за шесть минут

Обновлено вчера в 15:53
Футбол

Филипе Луис не примет предложение «Атлетико» продлить контракт

Как сообщает Marca, 33-летний футболист собирается отклонить предложение мадридского клуба продлить контракт ещё на один год.
Обновлено в 03:10
Футбол

«РБ Лейпциг» продаст Вернера летом, если он не продлит контракт

Президент «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф рассказал о будущем нападающего Тимо Вернера, контракт которого с клубом истекает после окончания следующего сезона – летом 2020 года.
Обновлено в 05:36
Футбол

«Милан» интересуется игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш оказался в сфере интересов «Милана», сообщает TUTTOmercatoWEB.com.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол

Фабрегас сыграл 500-й матч за английские клубы

"Челси" в 21-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном" - 0:0. Для полузащитника Сеска Фабрегаса эта игра стала 500-й за английские клубы.
Обновлено вчера в 17:54
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Ян Беднарек
Польский футболист
Польский футболист, защитник клуба «Саутгемптон» и сборной Польши. Участник чемпионата мира 2018 года. Старший брат Яна - Филип, также профессиональный футболист.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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