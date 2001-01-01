Футбол
В матче 21-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Саутгемптоном". У "синих" теперь 44 очка и четвертое место, а "святые" набирают 16 баллов и остаются в зоне вылета. Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж".
Soccer.ruвчера в 16:38
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Футбол
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Обновлено вчера в 14:39
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Фабрегас сыграл 500-й матч за английские клубы
"Челси" в 21-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном" - 0:0. Для полузащитника Сеска Фабрегаса эта игра стала 500-й за английские клубы.
Обновлено вчера в 17:54