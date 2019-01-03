Футбол

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон»
Советский спорт
16:41

Челси сыграл вничью с Саутгемптоном (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Синие остаются на четвертом месте, но по итогам тура их преимущество над Арсеналом сократилось до трех очков.
Советский спорт16:41

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«Челси» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

Матч ТВ16:43

«Челси» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

Sportbox.RU16:43

«Челси» не сумел дома обыграть аутсайдера АПЛ

Sport24.ru16:39

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон»

Советский спорт16:41

АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Вест Хэм» и «Брайтон» забили четыре мяча

Бомбардир.ру16:41
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Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

Обновлено в 13:03
Политика

Дональд Трамп назвал причину распада СССР

Президент США Дональд Трамп связал распад СССР с войной в Афганистане.
Обновлено в 17:32
Космос

Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра

Обновлено в 16:10
Хоккей

Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ

Обновлено в 11:41
Происшествия

Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Политика

Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено в 03:27
Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Политика

Посол США в РФ посетил задержанного за шпионаж американца

Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман посетил задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В порту под Калининградом затонуло рыболовное судно

Обновлено в 15:55
Политика

МИД Канады проверит гражданство Уилана

МИД Канады заявил, что проверит информацию о возможном канадском гражданстве Пола Уилана.
Обновлено в 13:56
Космос

Ультима Туле оказалась похожа на гантель

Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.
Обновлено вчера в 12:36
Спорт

Комиссия спортсменов WADA потребовала отстранить РУСАДА

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала принять решение о лишении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 15:30
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Житель Ленинградской области погиб при запуске мощной петарды

Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели жителя Ленинградской области, который, по предварительным данным, получил смертельные травмы при запуске мощной петарды, сообщает в среду СУ СК России по региону.
Обновлено в 14:24
Политика

СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»

Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Спасатели нашли тело ребенка под завалами в Магнитогорске

В Магнитогорске спасатели извлекли тело мальчика из-под завалов многоэтажного дома, подъезд которого рухнул в результате взрыва газа.
Обновлено в 13:17
Футбол

«МЮ» одержал четвертую подряд победу над «Ньюкаслом»

Обновлено в 16:55
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

СК начал проверку после падения рекламного щита в Петербурге

Следственные органы организовали доследственную проверку после того, как три человека были госпитализированы из-за упавшего в среду вечером на Невском проспекте в Петербурга рекламного щита, сообщает главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

Количество погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске достигло 33. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия

«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете

История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено в 05:32
Общество

Во Флориде рыбаки сняли на видео самую большую рыбу в мире

Китовые акулы считаются самыми большими рыбами в мире.
Обновлено в 16:01
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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