Футбол
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
Вилли Боли
|23′
Ромен Саисс
|45′+2′
Райан Беннетт
|54′
|62′
Лука Миливоевич
Элдер Кошта
Морган Гиббс-Уайт
|64′
Ромен Саисс
Рубен Невеш
|73′
|83′
Джордан Айю
Иван Кавалейру
Адама Траоре
|84′
|88′
Джордан Айю
Коннор Уикхэм
Хонни Кастро
|90′+1′
|90′+5′
Лука Миливоевич
|51%
|Владение мячом
|49%
|82%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|1
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|–
|3
|Угловые
|10
|10
|Отборы
|14
|9
|Фолы
|7
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑4‑3
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
2
Доэрти
28
Моутинью
8
Невеш
19
Кастро
17
Гиббс-Уайт
9
Хименес
37
Траоре
31
Гуаита
29
Уан-Биссака
5
Томкинс
12
Сако
3
ван Анхолт
18
Макартур
4
Миливоевич
8
Куяте
10
Таунсенд
21
Уикхэм
11
Заа
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
Челси сыграл вничью с Саутгемптоном (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Синие остаются на четвертом месте, но по итогам тура их преимущество над Арсеналом сократилось до трех очков.
Советский спортвчера в 16:41
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