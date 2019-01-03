Челси сыграл вничью с Саутгемптоном (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Синие остаются на четвертом месте, но по итогам тура их преимущество над Арсеналом сократилось до трех очков.

Советский спорт 16:41