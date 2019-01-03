Футбол
Челси сыграл вничью с Саутгемптоном (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Синие остаются на четвертом месте, но по итогам тура их преимущество над Арсеналом сократилось до трех очков.
Советский спорт16:41
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Футбол
«МЮ» одержал четвертую подряд победу над «Ньюкаслом»
Обновлено в 16:55
Футбол
Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома
Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 14:51
Футбол
«Милан» интересуется игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем
Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш оказался в сфере интересов «Милана», сообщает TUTTOmercatoWEB.com.
Обновлено в 14:39
Футбол
Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако»
Защитник Шальке Налдо может продолжить карьеру в Монако, сообщает RMC Sport.
Обновлено в 10:34
Футбол
Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram
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Обновлено в 13:57
Футбол
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Обновлено в 14:32
Футбол
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Обновлено в 10:10
Футбол
«Реал» хочет купить хавбека «Севильи» Сарабию
«Реал» интересуется полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. 26-летний футболист – главная трансферная цель мадридцев в январе.
Обновлено в 06:59
Футбол
Экс-тренер «Боки» Скелотто возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»
Гильермо Баррос Скелотто возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси». О подробностях соглашения 45-летнего специалиста с клубом не сообщается.
Обновлено в 13:37
Футбол
«Спартак» интересуется защитником «Гента» Бронном
Защитник «Гента» Дилан Бронн привлек интерес «Спартака», сообщает Foot Mercato. Фаворитом в борьбе за 23-летнего футболиста является «Лион».
Обновлено в 14:05
Футбол
Матюиди: «Задумываюсь о победе в Лиге чемпионов вместе с „Ювентусом“»
Обновлено в 09:56
Футбол
Нападающий Форстер перешел в «Монако»
«Монако» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной ЮАР Лайлом Форстером.
Обновлено в 12:57
Футбол
«Вильярреал» устроит «Реалу» чемпионский коридор в честь победы на КЧМ
Обновлено в 14:36
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Сельнесом
Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 08:33