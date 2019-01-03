Футбол

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон»
Советский спорт
16:41

Челси сыграл вничью с Саутгемптоном (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Синие остаются на четвертом месте, но по итогам тура их преимущество над Арсеналом сократилось до трех очков.
Советский спорт16:41

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«Челси» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

Матч ТВ16:43

«Челси» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

Sportbox.RU16:43

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон»

Советский спорт16:41

«Челси» не сумел дома обыграть аутсайдера АПЛ

Sport24.ru16:39

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон» в домашнем матче чемпионата Англии

Чемпионат16:38

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон» на своем поле

Спорт-Экспресс16:38

Игрока АПЛ можно вывести на поле за 185 фунтов. Не все родители довольны

Sports.ru12:40
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Футбол

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