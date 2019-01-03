Футбол
Челси сыграл вничью с Саутгемптоном (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Синие остаются на четвертом месте, но по итогам тура их преимущество над Арсеналом сократилось до трех очков.
Советский спорт16:41
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Обновлено в 13:03
Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Спорт
Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено в 21:52
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено в 22:03
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
Обновлено в 12:05
Происшествия
Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 21
Тело ещё одного погибшего извлечено из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Автобус попал в ДТП в Тульской области
На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.
Обновлено в 21:29
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено в 18:49
Хоккей
Команда Финляндии в четвертьфинале выбила сборную Канады из розыгрыша МЧМ по хоккею
Обновлено в 21:47
Политика
Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР
Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено в 14:54
Общество
Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда
Тропический шторм "Пабук" сформировался в атмосфере над Южно-Китайским морем.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Хоккей
Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 11:41
Космос
Ультима Туле оказалась похожа на гантель
Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане
Обновлено в 21:13
Космос
Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС
Обновлено в 20:16
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды
В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Политика
В США лидеры партий не договорились с Трампом об окончании шатдауна
Шатдаун — частичная приостановка работы федерального правительства США — продолжается с 22 декабря, когда демократы и республиканцы не смогли договориться о бюджете на следующий год из-за строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:42
Музыка
Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено в 20:11
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено в 05:56
Авто
Tesla отчиталась о рекордном производстве
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году
Обновлено в 20:59
Политика
Посол США посетил задержанного в России американца
Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил в СИЗО "Лефортово" задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Дуда выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:53
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства
Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Обновлено в 16:00