Футбол

«Челси» не смог обыграть «Саутгемптон»
Советский спорт
16:41

Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
Вилли Боли
23′
Ромен Саисс
45′+2′
Райан Беннетт
54′
62′
Лука Миливоевич
Элдер Кошта
Морган Гиббс-Уайт
64′
Ромен Саисс
Рубен Невеш
73′
83′
Джордан Айю
Иван Кавалейру
Адама Траоре
84′
88′
Джордан Айю
Коннор Уикхэм
Хонни Кастро
90′+1′
90′+5′
Лука Миливоевич
Челси сыграл вничью с Саутгемптоном (0:0) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Синие остаются на четвертом месте, но по итогам тура их преимущество над Арсеналом сократилось до трех очков.
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