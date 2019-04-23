«Челси» не смог обыграть «Бернли»Soccer.ru 16:55

В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли". "Синие" набирают 67 очков и пока занимают 4-е место в таблице, у "Бернли" 40 баллов (15-е место). Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж".

Происшествия В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.

Политика Кравчук призвал Зеленского снять блокаду Крыма Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Политика Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.

Политика В КНДР подтвердили скорый визит Ким Чен Ына в Россию В Северной Корее подтвердили готовящийся визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.

Космос Во время испытаний космического корабля Crew Dragon произошло ЧП В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Наука Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.

Политика Спецслужбы США и Индии предупреждали об угрозе терактов на Шри-Ланке Спецслужбы США и Индии сообщали властям Шри-Ланки о существующей опасности терактов, однако премьер-министра островного государства Ранила Викрамасингхе держали в неведении, сообщил де Силва в эфире телеканала CNN.

Религия У православных наступила Страстная неделя По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.

Футбол Лепсая: «Почеттино был готов тренировать в России» Агент позвонил мне и сказал, что он готов переехать в Россию, если им заинтересуется какой-то большой клуб.

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

Общество Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.

Финансы Официальные курсы доллара и евро снизились Официальный курс европейской валюты на понедельник, 22 апреля, понизился на 32 коп. и составил 71,73 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.

Политика В Генпрокуратуру Украины вызвали чиновников администрации Порошенко В Генеральную прокуратуру Украины на допрос вызвали Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя Нацбанка страны Валерию Гонтареву.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Шоу-бизнес Во время выступления Пугачева забыла слова песни В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.

Кино Фильм «Миллиард» возглавил российский прокат Фильм Романа Прыгунова "Миллиард" возглавил российский прокат. За минувшие выходные он собрал 175,8 млн рублей.

Транспорт Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.

Общество Чёрная кошка в тёмной комнате, или Как изменится ЦПКиО в Тайшете Люди принялись активно искать чёрную кошку в тёмной комнате и обрушились с критикой как на причастных к благоустройству общественного места, так и на тех, кто к этому никого отношения в принципе иметь не может.