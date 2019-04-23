Футбол

«Челси» не смог обыграть «Бернли»Soccer.ru вчера в 16:55

Челси — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
8′
Джеффри Хендрик
Н'Голо Канте
12′
Гонсало Игуаин
14′
24′
Эшли Барнс
32′
Томас Хитон
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
41′
Н'Голо Канте
Матео Ковачич
46′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
77′
Педро Родригес
90′+2′
Матео Ковачич
90′+4′
В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли". "Синие" набирают 67 очков и пока занимают 4-е место в таблице, у "Бернли" 40 баллов (15-е место). Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» не сумел обыграть «Бернли» в АПЛ

Газета.Ruвчера в 17:46

«Челси» не смог обыграть «Бернли»

Soccer.ruвчера в 16:55

«Челси» поднялся на 4-е место в АПЛ. У «Арсенала» на 1 очко меньше и матч в запасе

Sports.ruвчера в 16:53

«Челси» сыграл вничью с «Бернли». Команды забили четыре гола в первом тайме

Sport24.ruвчера в 16:54

«Челси» на своем поле не смог переиграть «Бернли»

Советский спортвчера в 16:54

Челси - Бернли - 2:2. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:17

«Челси» не смог обыграть «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ

Чемпионатвчера в 16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Обновлено в 00:22
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

Владелец ASOS потерял в терактах на Шри-Ланке троих детей

Обновлено вчера в 06:48
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Хоккей

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в матче с «Каролиной»

Обновлено вчера в 22:20
Транспорт

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Обновлено вчера в 21:03
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Общество

Роспотребнадзор предложил ввести новое понятие «качество пищевой продукции»

Роспотребнадзор разработал законопроект, который вводит новое понятие "качество пищевой продукции" и закрепляет принципы здорового питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

Обновлено вчера в 19:13
Гаджеты

В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold

Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено вчера в 03:21
Кино

Фильм про Иркутск победил на русско-итальянском кинофестивале

Картина, получившая в 2018 году Гран-при международного фестиваля короткометражного кино «Рыбий глаз», снята в рамках кинолетописи «Земля у Байкала», которую создает Иркутский областной кинофонд, сообщила 22 апреля пресс-служба «Дома кино».
Обновлено вчера в 21:25
Политика

CNN: Индия и США предупреждали Шри-Ланку об угрозе терактов

Представители спецслужб Индии и США в начале апреля предупреждали власти Шри-Ланки о возможных атаках, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 21:41
Культура

Косторная: Тутберидзе сказала: «Не хватает красных глаз — и ты вампир»

Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие

Эстония заключила договор на €40 млн на закупку топлива для самолетов НАТО

Центр оборонных инвестиций Эстонии заключил договор с эстонской фирмой Helmcoil на поставку топлива для самолетов союзников по НАТО на сумму в €40 млн.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено вчера в 08:11
Авто

«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год

Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

В Челябинске ребенку зажало голову дверью маршрутки

Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Девушка рассказала, что после посещения вместе с компанией футболистов клуба "Эгоист" где-то в семь часов утра 8 октября она села в машину, стоявшую перед входом.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Госпитализирована певица Любовь Успенская

Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошел пожар в больнице

Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Глава проголосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Глава Львовской области Олег Синютка заявил, что уходит со своего поста.
Обновлено вчера в 06:31
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гонсало Игуаин
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус», выступающий за английский «Челси» на правах аренды. Выступал за национальную сборную Аргентины, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное