Футбол

«Челси» не смог обыграть «Бернли»Soccer.ru 16:55

Челси — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
8′
Джеффри Хендрик
Н'Голо Канте
12′
Гонсало Игуаин
14′
24′
Эшли Барнс
32′
Томас Хитон
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
41′
Н'Голо Канте
Матео Ковачич
46′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
77′
Педро Родригес
90′+2′
Матео Ковачич
90′+4′
В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли". "Синие" набирают 67 очков и пока занимают 4-е место в таблице, у "Бернли" 40 баллов (15-е место). Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж".
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