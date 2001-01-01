Футбол

«Челси» не хочет отпускать Сарри в «Ювентус» без выплаты компенсацииНева Спорт 06:20

Руководство лондонского клуба отказывается отпускать футболиста без выплаты компенсации. Как сообщает Daily Mail, лондонцы не одобрят переход Сарри до тех пор, пока в Турине не согласятся выполнить предложенные условия.
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