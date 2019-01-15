Футбол

«Челси» назвал «Реалу» цену на Азара
Евро-футбол.ру
05:40

Мадридский "Реал" продолжает вести активные переговоры с лондонским "Челси" относительно возможного перехода бельгийского полузащитника Эдена Азара. Как информирует издание The Telegraph, владельцы "пенсионеров" определились с суммой отступных за 28-летнего футболиста.
Евро-футбол.ру05:40

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СМИ: «Челси» установил цену на Азара

Спорт-Экспресс09:10

СМИ: «Челси» назвал «Реалу» цену Азара

Sport24.ru08:44

«Челси» потребует у «Реала» более 100 млн фунтов за Азара

Sports.ru07:12

«Челси» запросил у «Реала» 112 млн евро за Азара

Советский спорт06:00

«Челси» потребовал у «Реала» € 112 млн за Азара

Чемпионат05:22

«Челси» назначил «Реалу» цену за Азара

Матч ТВ06:45

«Челси» будет требовать не менее 100 млн фунтов за Азара

Soccer.ruвчера в 23:11
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Происшествия

Семь человек погибли в ДТП под Воронежем

Обновлено в 08:45
Происшествия

Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до двух

Спасатели при разборе завалов дома в Шахтах в Ростовской области нашли тело еще одного погибшего, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика

В Госдепе назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала разочаровывающими переговоры с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:25
Политика

Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Космос

На Луне выросло первое в истории растение

Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Найроби боевики напали на отель

Обновлено в 09:29
Происшествия

Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку

Обновлено в 09:03
Происшествия

Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
Обновлено в 05:16
Политика

Профильный комитет Госдумы рекомендовал не отправлять делегацию в ПАСЕ

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ.
Обновлено в 08:24
Экономика

Голодец выступила против введения налога на выезд из РФ

Ранее во вторник ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" выступила с предложением ввести налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей.
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Политика

Суд продлил срок ареста задержанным украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным в результате инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:47
Политика

Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде

Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
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Apple может выпустить iPhone с USB-C и новый iPod Touch

Японские эксперты убеждены, что сотрудники Apple разрабатывают универсальный USB-C для будущих "яблочных" моделей смартфонов.
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Политика

Медведев высказался о проблемах российского бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
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Медведева заявила, что в будущем хотела бы жить в России

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в будущем хочет снова жить в России.
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Политика

Британский парламент голосует по Brexit

Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
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Общество

На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею

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Экономика

В России хотят ввести налог на выезд из страны

Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
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Политика

Путин сменил посла России в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике.
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Общество

Смертность населения в России превысила рождаемость

Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
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Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
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Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением

В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Патрушев заявил, что речи о новой гонке вооружений не идет

Россия обеспечивает достаточное финансирование оборонной сферы, но говорить о гонке вооружений с другими странами не стоит.
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В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков

Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
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«Почта России» начала продавать пиво

«Почта России» начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений по всей России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
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В Уфе завели дело против полицейских, которые избили двух следователей, сообщает республиканское управление Следственного комитета.
Обновлено в 07:48
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Россия отказалась платить взнос в Совет Европы в 2019 году

По словам Толстого, отсутствие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы ставит вопрос о целесообразности Совета Европы как такового.
Обновлено в 09:47
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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