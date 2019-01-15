Футбол
«Челси» назвал «Реалу» цену на Азара
«Челси» назвал «Реалу» цену на АзараЕвро-футбол.ру05:40
Мадридский "Реал" продолжает вести активные переговоры с лондонским "Челси" относительно возможного перехода бельгийского полузащитника Эдена Азара. Как информирует издание The Telegraph, владельцы "пенсионеров" определились с суммой отступных за 28-летнего футболиста.
Евро-футбол.ру05:40
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Происшествия
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
Обновлено в 08:45
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до двух
Спасатели при разборе завалов дома в Шахтах в Ростовской области нашли тело еще одного погибшего, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
В Госдепе назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон назвала разочаровывающими переговоры с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:25
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
Обновлено в 09:29
Происшествия
Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку
Обновлено в 09:03
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
Обновлено в 05:16
Политика
Профильный комитет Госдумы рекомендовал не отправлять делегацию в ПАСЕ
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ.
Обновлено в 08:24
Экономика
Голодец выступила против введения налога на выезд из РФ
Ранее во вторник ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" выступила с предложением ввести налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей.
Обновлено в 06:34
Политика
Суд продлил срок ареста задержанным украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным в результате инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:47
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде
Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone с USB-C и новый iPod Touch
Японские эксперты убеждены, что сотрудники Apple разрабатывают универсальный USB-C для будущих "яблочных" моделей смартфонов.
Обновлено в 02:28
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Спорт
Медведева заявила, что в будущем хотела бы жить в России
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в будущем хочет снова жить в России.
Обновлено в 08:54
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею
Обновлено в 10:51
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин сменил посла России в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин сменил посла России в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 10:29
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Экономика
Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов
Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
Обновлено в 06:06
Культура
Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением
В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Патрушев заявил, что речи о новой гонке вооружений не идет
Россия обеспечивает достаточное финансирование оборонной сферы, но говорить о гонке вооружений с другими странами не стоит.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков
Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.
Обновлено вчера в 08:00
Авто
Volkswagen и Ford объявят о создании альянса
Обновлено в 06:37
Общество
«Почта России» начала продавать пиво
«Почта России» начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений по всей России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Уфе двух полицейских подозревают в избиении следователей
В Уфе завели дело против полицейских, которые избили двух следователей, сообщает республиканское управление Следственного комитета.
Обновлено в 07:48
Политика
Россия отказалась платить взнос в Совет Европы в 2019 году
По словам Толстого, отсутствие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы ставит вопрос о целесообразности Совета Европы как такового.
Обновлено в 09:47