Футбол
«Челси» направил жалобу в УЕФА по поводу проявлений расизма в КиевеPravda.Ru 10:08
"Челси" пожаловался в УЕФА на проявления расизма в матче против киевского "Динамо" в Киеве. Расистским оскорблениям подвергся полузащитник лондонцев Каллум Хадсон-Одои, сообщает standard.co.uk. Во втором тайме фанаты киевлян скандировали расистские кричалки.
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Политика
Экс-депутат Рады поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал открытое обращение к крымчанам по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности страны.
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МИД России призвал Евросоюз и НАТО признать выбор жителей Крыма
В Москве считают, что Западу пора перестать «заниматься политиканством» в вопросе Крыма и прислушаться к голосу жителей полуострова, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией.
Обновлено в 16:16
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Происшествия
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Общество
В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей
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Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 18:37
Экономика
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Армия и оружие
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Политика
Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину
Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено в 19:00
Наука
На дне Нила нашли 2500-летний корабль из сочинений Геродота
Российский египтолог Александр Белов смог доказать, что найденное египетскими археологами судно, возраст которого более 2,5 тысяч лет, является легендарным барисом, который описывал в своих произведениях Геродот.
Обновлено в 19:39
Армия и оружие
Базу с «самолетами судного дня» затопило в США
Ранее сообщалось, что в США поднялся в воздух самолет "судного дня".
Обновлено в 18:45
Шоу-бизнес
Дочь Началовой проревела всю ночь, узнав о ее смерти
Дочь певицы Юлии Началовой Вера проплакала всю ночь, узнав о смерти матери.
Обновлено в 21:50
Авто
В России простимулируют перевод авто на газомоторное топливо
В рамках федеральной программы «Развитие рынка газомоторного топлива» автовладельцы в России смогут получить компенсацию на перевод автомобилей на газомоторное топливо, 18 марта сообщает сайт «За рулем».
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Политика
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Обновлено в 21:55
Политика
Бразилия разрешила США использовать космодром «Алкантара»
Бразилия и США подписали соглашение, которое разрешает Соединенным Штатам осуществлять коммерческие запуски с космодрома в латиноамериканской стране.
Обновлено в 22:25
Происшествия
Житель Камчатки осужден за попытку вступить в ДАИШ
К десяти годам лишения свободы приговорен житель Камчатки за попытку вступить в террористическую организацию ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 22:17
Общество
Путин подписал закон о праве предпенсионеров на алименты
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о сохранении права на получение алиментов для тех граждан, которые нуждаются в помощи и находятся в предпенсионном возрасте.
Обновлено в 10:56
Общество
В апреле минимальная температура составит 30 градусов мороза
Вся территория страны в апреле будет в теплой зоне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 21:00
Происшествия
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Обновлено в 16:02
Политика
Власти Венесуэлы заявили о захвате оппозицией дипзданий в США
Правительство Венесуэлы заявило, что члены венесуэльской оппозиции захватили дипломатические представительства страны в США.
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Происшествия
Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения
Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Политика
Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 21:11
Космос
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от российского побережья.
Обновлено в 12:36
Общество
Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра»
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:16
Общество
Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище
После церемонии политолога похоронили на одном из участков кладбища. 25 февраля стало известно, что Малашенко покончил с собой в Испании.
Обновлено в 08:24