Футбол

«Челси» нанес поражение «Тоттенхэму»Sport24.ru вчера в 16:51

Челси — Тоттенхэм
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Педро Родригес
57′
Эден Азар
Виллиан
60′
70′
Эрик Ламела
Фернандо Льоренте
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
77′
80′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
84′
Киран Триппьер
84′
85′
Мусса Сиссоко
Дэнни Роуз
Давид Луиз
90′+4′
90′+4′
Харри Кейн
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча, проходившая на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась победой синих со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.
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