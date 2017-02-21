Футбол

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ
Российская газета
вчера в 15:40

Лондонский "Челси" обыграл дома "Манчестер Сити" в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Отличились Нголо Канте и Давид Луиз - 2:0. "Челси" - самый неудобный соперник для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.
Российская газетавчера в 15:40

Подробнее о событии

Загитова уступила Кихире в финале Гран-при, победы ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака», первое поражение «Ман Сити» в АПЛ, золото Трегубова и другие новости утра

Sports.ruвчера в 23:10

Лукаку прервал сухую серию в домашних матчах на отметке в 997 минут

Чемпионатвчера в 18:26

«Манчестер Сити» уступил «Челси» и потерпел первое поражение в чемпионате Англии

Газета.Ruвчера в 14:23

«Манчестер Сити» проиграл «Челси», потерпев первое поражение в чемпионате Англии

Советский спортвчера в 14:23

«Челси» победил «Манчестер Сити» благодаря голам Канте и Луиза

Спорт-Экспрессвчера в 14:23

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне в АПЛ

Матч ТВвчера в 14:22

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ с апреля

Sport24.ruвчера в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено вчера в 18:26
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено вчера в 21:46
Футбол

Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол

«Атланта» победила «Портленд» в финале Кубка MLS

В ночь на 9 декабря (мск) прошел финал Кубка MLS «Атланта Юнайтед» — «Портленд Тимберс».
Обновлено в 00:10
Футбол

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри», пропустив на 95-й минуте

В концовке матча, на 84-й минуте, «Кальяри» сократил отставание благодаря голу Артура Ионицэ, а на 95-й минуте хозяева сравняли счёт — отличился Марко Сау.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол

«Ренн» одержал победу в матче с «Дижоном», «Амьен» обыграл «Генгам»

В концовке игры отличился хавбек Атем Бен-Арфа. В другом матче 17-го тура чемпионата Франции «Амьен» обыграл «Генгам».
Обновлено вчера в 16:44
Футбол

Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России

Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено вчера в 14:43
Футбол

Хусаинов: в действиях Карасева не было последовательности

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов выразил мнение, что в действиях арбитра Сергея Карасева в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и "Ростовом" не было последовательности.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии

Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

Мата стал пятым испанцем, забившим 50 голов в АПЛ

Обновлено вчера в 15:07
Футбол

Комличенко сделал дубль. У него 17 голов в 17 матчах чемпионата Чехии

Форвард «Млада Болеслав» Николай Комличенко забил два гола в матче чемпионата Чехии против «Славии» (2:3). 23-летний россиянин, права на которого принадлежат «Краснодару», продолжает лидировать в гонке бомбардиров турнира – у него 17 мячей в 17 играх.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Гаджибеков после матча с ЦСКА: «Дико замерз, особенно лицо»

Защитник «Енисея» Али Гаджибеков после выездного матча РПЛ с ЦСКА (1:2) посетовал на холодную погоду.
Обновлено вчера в 23:33
ещё по теме
Главное