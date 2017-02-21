Футбол

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ
Российская газета
15:40

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
Лондонский "Челси" обыграл дома "Манчестер Сити" в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Отличились Нголо Канте и Давид Луиз - 2:0. "Челси" - самый неудобный соперник для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.
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