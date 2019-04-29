Футбол
«Челси» намерен переманить главного тренера «Аякса»Евро-футбол.ру вчера в 04:44
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг находится в поле зрения владельцев лондонского "Челси". По сообщениям Calciomercato, 49-летний специалист может занять пост главного тренера "пенсионеров" летом, сменив на этой должности итальянца Маурицио Сарри.
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Письма из прошлого. Ван дер Сар, Овермарс, Винтер: этот «Аякс» построили матерые легенды
Еженедельник Футболвчера в 05:04
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Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
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Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
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Сразу после выхода сериала Netflix «13 причин почему», повествующего о девушке, покончившей с собой, в США резко возросло количество самоубийств среди подростков.
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Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь проиграл миллиард юаней ($148,4 млн) в споре с Дуном Минчжу, главой компании Gree Electric, крупнейшим производителем кондиционеров в КНР, пишет во вторник, 30 апреля, Bloomberg.
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Полиция задержала министра экономики Дагестана
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
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Спорт
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
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Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
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Жалауди Гериев освобожден из колонии в Чечне
Корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев вышел сегодня на свободу из колонии в Чернокозово, полностью отбыв трехлетний срок заключения.
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Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
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Путин приветствовал слова Зеленского о паспортах
По словам Путина, если Россия и Украина дадут возможность гражданам своих страны получить вторые паспорта и гражданство, это приведет к "единому гражданству".
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Малый бизнес заявил об угрозе массового закрытия несетевых магазинов
Действительно, описанные изменения налоговой системы с 2020 года могут привести к дополнительным финансовым проблемам в сфере малого бизнеса, следствием чего станет закрытие части маленьких магазинов и аптек, то есть и высвобождение работников.
Обновлено вчера в 07:12
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Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
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И.о. пресс-атташе «Спартака»: Не бросайте клуб!
Исполняющий обязанности пресс-атташе Спартака Филипп Папенков обратился к болельщикам после ничьей с Рубином (1:1) в матче 26-го тура премьер-лиги на Открытие Арене.
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По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
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Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.
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Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
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Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14