Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин может перейти в "Челси". Как сообщает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб заинтересован в приобретении 31-летнего аргентинца. Главный тренер "синих" Маурицио Сарри хочет видеть форварда в своей команде.

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