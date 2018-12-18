Сообщается, что руководство мадридского клуба собирается продать 26-летнего футболиста. Англичане должны будут предложить "сливочным" не менее 70 млн фунтов за трансфер вингера.

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