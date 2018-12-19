Футбол

«Челси» может заплатить за Иско 70 млн фунтов
Soccer.ru
02:43

Сообщается, что руководство мадридского клуба собирается продать 26-летнего футболиста. Англичане должны будут предложить "сливочным" не менее 70 млн фунтов за трансфер вингера.
Soccer.ru02:43

Подробнее о событии

«Челси» и «Ювентус» поборются в январе за трансфер Иско

РИА Новости07:45

«Челси» вступил в борьбу за Иско

Советский спорт03:49

В Англии сообщили, что «Челси» готов приобрести Иско за £ 70 млн

Чемпионат03:33

«Челси» - очередной претендент на Иско

Евро-футбол.ру03:21

СМИ: «Челси» хочет приобрести Иско и готов заплатить 70 миллионов фунтов

Спорт-Экспресс03:11

«Челси» может заплатить за Иско 70 млн фунтов

Soccer.ru02:43
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Футбол

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Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
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Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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