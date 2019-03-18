Футбол
«Челси» может уволить Сарри во время международной паузыSport24.ru 05:07
«Челси» может использовать перерыв на международные матчи, чтобы уволить главного тренера Маурицио Сарри. 60-летний специалист находится под давлением после ряда плохих результатов и ситуации, когда вратарь команды Кепа Аррисабалага отказался быть замененным во время финала Кубка английской лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Москве умер семилетний ребенок-маугли
В Москве от остановки сердца умер семилетний мальчик-маугли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Телецентр «Останкино» проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва
Специалисты экстренных служб проверяют анонимное сообщение о минировании телецентра "Останкино" в Москве.
Обновлено в 01:17
Политика
Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов
Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35
Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Обновлено в 01:53
Экономика
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 05:14
Происшествия
СК попросил суд заочно арестовать трех фигурантов дела Захарченко
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать в рамках дела полковника МВД Дмитрия Захарченко еще трех человек.
Обновлено в 04:29
Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Экономика
Некоторым иностранным судам разрешили перевозить СПГ по Севморпути
Некоторым иностранным судам разрешено провозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути.
Обновлено в 05:52
Общество
Фармацевтов предложено наказывать за навязывание лекарств
Чаще всего специалист советует то лекарство, на которое сеть имеет договор, и в 65% случаев пациент следует рекомендациям.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака
В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.
Обновлено в 03:33
Музыка
Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Обновлено в 04:21
Происшествия
В ЛНР обнаружен схрон с оружием
В ЛНР сотрудники Генпрокуратуры Республики обнаружили недалеко от дороги, ведущей в Луганск, замаскированный тайник с оружием и боеприпасами.
Обновлено в 05:01
Политика
Дерипаска оценил возможности улучшения отношений между США и Россией
Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал нынешние отношения между США и Россией, дав собственную оценку ситуации и шансам на её улучшение.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Порошенко пообещал после выборов вернуть Крым «без договорённостей»
Президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».
Обновлено вчера в 17:52
Наука
Ученые назвали вызывающие преждевременную смерть продукты
Ученые Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что частое употребление яиц, а также других продуктов, в которых содержится большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Обновлено в 01:51
Политика
В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы
В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
30-метровый небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Он пролетит на расстоянии 305 тысяч километров от Земли.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Дагестане проведут проверку после отказа врача скорой помочь ребенку
Минздрав Дагестана проверит действия врача скорой помощи, отказавшегося помочь ребенку в дагестанском Дербенте и нагрубившего его матери, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:46
Политика
Посол РФ в Минске: Россия не настаивает на признании Крыма Белоруссией
Российская сторона исходит из того, что сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, и не настаивает на признании Крыма Минском.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ
В Саратове возбудили уголовное дело в отношении школьного преподавателя предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), на уроке которого один из учеников ранил одноклассника.
Обновлено в 05:55
Общество
Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы
Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Устроивший стрельбу в мечетях в Новой Зеландии отказался от адвоката
Обвиняемый в нападении на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант намерен защищать себя в суде.
Обновлено в 02:58
Политика
Более 70% граждан РФ отмечают успешное развитие Крыма
Большинство граждан РФ (73%) уверены что Крым начал развиваться более успешно после того, как стал частью России, чем, когда находился в составе Украины.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Не стало певицы Юлии Началовой: поклонники и родственники скобрят
В начале недели ряд СМИ сообщили о госпитализации Началовой. Исаева подтвердила эту информацию, состояние певицы оставалось тяжелым.
Обновлено 16 марта в 13:28
Общество
Практикантка раскрыла методы работы на шоу Шейнина
Студентка Вероника Косаткина на своем YouTube-канале KOSATKINA рассказала о стажировке в передаче Артема Шейнина «Время покажет» на «Первом канале».
Обновлено в 02:37
Наука
В Британии установили личность Джека-потрошителя
Потрошителем, или «убийцей из Уайтчепела», был польский парикмахер Эйрон Косминский, установили специалисты Ливерпульского университета.
Обновлено в 04:02
Общество
Директор «Водоканала» Петербурга уволен с перспективой следствия
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением отправил в отставку генерального директора подведомственного городской власти ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова.
Обновлено в 05:02