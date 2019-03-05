Футбол

«Челси» может продать Кепу из-за конфликта с СарриВести.Ru 12:51

Как сообщает El Confidencial, владелец "Челси" Роман Абрамович потребовал продать строптивого испанца. Российскому бизнесмену не понравилось поведение Кепы, который своими действиями унизил главного тренера команды Маурицио Сарри. Однако продать 24-летнего голкипера будет непросто.
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«Челси» продаст Кепу из-за конфликта с Сарри. Этого требует Абрамович

Sport24.ru15:31

СМИ анонсировали продажу «Челси» отказавшегося уйти на замену вратаря

РБК13:12

El Confidencial: Абрамович распорядился о продаже Кепы

Eurosport.ru13:29

Источник: Абрамович решил продать Кепу из-за конфликта голкипера с Сарри

Чемпионат12:19

СМИ: Абрамович потребовал продать Кепу из-за конфликта с Сарри

Спорт-Экспресс12:11

Абрамович хочет продать Кепу из-за конфликта с Сарри

Советский спорт13:06

El Confidencial: Абрамович потребовал продать Кепу из-за конфликта с Сарри. «Челси» уже ищет замену

Sports.ru11:39
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Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Голландский футбольный клуб "Аякс" в гостях одержал крупную победу над испанским "Реалом" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Эксперт рассказал, как обезопасить себя в отеле

Специалист по туристической безопасности Ллойд Фиггинс рассказал, какие опасности подстерегают постояльцев отелей, а также дал ряд рекомендаций по минимизации рисков.
Обновлено в 16:37
Авто

На Женевском автосалоне представили российские автомобили Aurus

Автомобили класса люкс нового российского бренда Aurus были представлены на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Заключенный напал на охранников во французской тюрьме

Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Автомобиль врезался в автобус во Внуково, погиб человек

Обновлено в 16:18
Армия и оружие

В Пентагоне предложили не продавать Турции F-35 из-за закупок С-400

В США посоветовали не продавать самолёты F-35 Турции, если туда будут поставляться российские ЗРК С-400.
Обновлено в 10:56
Политика

США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры

Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Обновлено в 14:14
Общество

Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона

ФАС выдало предписание о прекращении нарушения закона компании Johnson&Johnson.
Обновлено в 13:49
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» Д и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Первый матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Тоттенхэма» и по сумме двух матчей английский клуб вышел в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 16:54
Общество

Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино

"Освободить С.Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы", — говорится в документе.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Керчи спасли мужчину, проведшего в каменоломнях четверо суток

В Керчи спасли местного жителя, проведшего в Старокаратинских каменоломнях четверо суток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
Обновлено в 15:10
Технологии

Microsoft: Россия стала лидером по внедрению искусственного интеллекта

Выяснилось, что в России доля глав компаний, которые активно внедряют искусственный интеллект в рабочие процессы и включили эту технологию в стратегии компаний, составляет 30% (средний показатель по остальным странам - 22,3%). Российские руководители оказались и более практичными в вопросах применения искусственного интеллекта.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Собчак и Волочкову допросят по делу об убийстве

Следственный комитет РФ возобновил расследование дела об убийстве российского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича.
Обновлено в 03:49
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Авто

Ford допустил закрытие двух заводов в России

Американский производитель автомобилей Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух заводов в России в связи с реструктуризацией деятельности в нерентабельных регионах.
Обновлено в 14:54
Политика

Мадуро призвал венесуэльцев выйти на большой марш против империализма

Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Общество

ГИБДД помечтала о дороге без женщин

Госавтоинспекция Уфы помечтала о возможности избавиться от женщин на дорогах.
Обновлено в 16:21
Спорт

Решение по делу биатлонистки Васильевой будет вынесено 5 марта

Российская биатлонистка Маргарита Васильева сможет поехать на Чемпионат мира, в случае если суд 5 марта вынесет положительное решение по делу о пропуске ею допинг-тестов, сообщил 3 марта президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Обновлено 03 марта в 08:01
Экономика

Россияне перед 8 марта снизили расходы на цветы, повысили траты на электронику - эксперты

Россияне в текущем году в преддверии 8 марта снизили расходы на покупку цветов, однако увеличили траты на электронику, подарочные сертификаты и украшения, сообщили РИА Новости в компании-производителе онлайн-касс "Атол".
Обновлено в 16:15
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Происшествия

В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы

Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.
Обновлено в 12:24
Авто

Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире

Французский производитель люксовых спортивных авто Bugatti представил гиперкар La Voiture Noire ("черный автомобиль"), который назвал самым дорогим новым автомобилем в мире, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:52
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург

Обновлено в 09:43
Политика

За оскорбление власти в Интернете могут ввести штраф

За публикацию в Интернете информации, оскорбляющей государство и общественные институты, могут ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и арест на 15 суток.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Валдис Пельш выразил соболезнования семье композитора «Угадай мелодию»

Музыкант скончалась на 62-м году жизни. Телеведущий Валдис Пельш выразил соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося композитора.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Дети тяжело больной Маргариты Тереховой выгнали сиделку матери

Дети актрисы Маргариты Тереховой, страдающей от болезни Альцгеймера, выгнали сиделку звездной матери.
Обновлено в 12:57
Политика

Додон заявил о возможности быстрого решения проблемы Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что существующая международная обстановка благоприятна для решения приднестровской проблемы, прогресс в урегулировании которой может быть достигнут достаточно быстро.
Обновлено в 15:40
Общество

Онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к в Марта

Российские онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к в Марта.
Обновлено в 16:52
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Кепа Аррисабалага
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь английского клуба «Челси» и национальной сборной Испании. По национальности является баском.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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