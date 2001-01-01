Футбол
«Челси» может продать Азара в «Реал» за 100 млн евроЕвро-футбол.ру 03:06
"Челси" готов расстаться с полузащитником Эденом Азаром, который может продолжить карьеру в "Реале". По информации Marca, английский клуб планирует продать футболиста сборной Бельгии за 100 миллионов евро.
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